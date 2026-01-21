Нетаньяху принял приглашение Трампа вступить в Совет мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в создаваемый под председательством Трампа так называемый Совет мира. Об этом в среду сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Создание Совета мира было предусмотрено планом США по урегулированию конфликта в секторе Газа, с которым ранее согласился Израиль. Предполагалось, что Совет с участием мировых лидеров будет надзирать над реализацией этого плана. Однако в опубликованном уставе организации говорится, что её роль будет шире, и она будет заниматься разрешением конфликтов в мире в целом. Это вызвало опасения дипломатов и оппонентов Трампа, которые предполагают, что Совет создаётся, чтобы подменить собой ООН.

Всего, как сообщается, США направили приглашения для участия в Совете около 50 мировым лидерам. По сообщениям СМИ, к 21 января приглашения приняли Аргентина, Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Марокко, ОАЭ, Вьетнам и ещё ряд стран. Согласие выразил и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Владимир Путин тоже был приглашён, однако в администрации президента России заявили, что пока оценивают приглашение.

В работе Совета мира не намерен принимать участие президент Франции Эммануэль Макрон. Отказался также премьер-министр Норвегии, по сообщениям СМИ, отказаться намерены и лидеры ряда других стран Запада. Пока не дали ответа представители Украины, ряда арабских стран, большинства стран ЕС, а также Китая и Индии.