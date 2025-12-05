Netflix покупает одну из старейших студий Голливуда Warner Bros.

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о заключении окончательного соглашения по покупке одной из старейших студий Голливуда Warner Bros. Если сделка будет одобрена, под контроль Netflix перейдут производственные мощности Warner Bros., дистрибьюторский аппарат студии, Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, кабельный канал HBO, стриминг HBO Max и обширные библиотеки фильмов и сериалов. Netflix получит права на комиксы, фильмы и сериалы DC Universe, культовые сериалы "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Прослушка", "Друзья", "Теория большого взрыва" и другие, а также вселенную Гарри Поттера.

Как говорится в заявлении компании, общая стоимость сделки составляет около 82,7 млрд долларов (стоимость акционерного капитала – 72 млрд долларов). Акционеры Warner Bros. получат 27,75 доллара за акцию наличными и акциями Netflix. Процесс планируется завершить в третьем квартале 2026 года, отмечает "Настоящее Время".

"Это приобретение улучшит наше предложение и ускорит развитие нашего бизнеса на десятилетия вперед, – заявил один из генеральных директоров Netflix Грег Питерс. – Warner Bros. более века определяет направления развития индустрии развлечений и продолжает это делать благодаря феноменальным творческим руководителям и производственным возможностям".

Bloomberg назвал слияние компаний "историческим". Reuters пишет, что сделка, вероятно, подвергнется серьезной антимонопольной проверке в Европе и США, поскольку предоставит крупнейшему в мире стриминговому сервису право собственности на конкурента, владеющего HBO Max и имеющего почти 130 млн подписчиков.

По данным агентства, ранее некоторые члены Конгресса заявили, что сделка между Netflix и Warner Bros. может нанести ущерб потребителям и Голливуду, а компания Paramount под руководством Дэвида Эллисона на этой неделе подвергла сомнению процесс продажи по юридическим основаниям.