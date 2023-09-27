Голливудские сценаристы прекратили забастовку

Голливудские сценаристы добились уступок от киностудий и прекратили забастовку, которая продолжалась почти пять месяцев. Об этом объявила Гильдия сценаристов США.

Лидеры профсоюза одобрили новое трёхлетнее соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которое предусматривает повышение оплаты и улучшение условий труда сценаристов, регулирование работы со стриминговыми сервисами и использования искусственного интеллекта.

Теперь соглашение должны ратифицировать члены профсоюза. Согласно договорённостям, сценаристы могут вернуться к работе со среды, 27 сентября.

Забастовка голливудских сценаристов началась в мае, когда Гильдия разрешила своим 11,5 тысячам членам приостановить работу из-за зашедших в тупик переговоров с ведущими киностудиями. На протяжении 148 дней сценаристы стояли в пикетах у зданий студий, в том числе Amazon, Netflix, Paramount и Warner Bros.

Из-за протестов сценаристов были отложены премьеры фильмов и сериалов, прерваны телешоу, перенесена церемония вручения премии "Эмми".

В июле к забастовке сценаристов присоединились актёры. Протест их профсоюза, объединяющий около 160 тысяч членов, ещё продолжается. Актёры также требуют повышения базовой зарплаты, отчислений с повторных показов кинокартин, а также гарантий, что их труд не заменят искусственным интеллектом.

Совместная забастовка сценаристов и актёров случилась в Голливуде впервые с 1960 года.