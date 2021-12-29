Netflix в России обяжут показывать Первый канал и телеканал "Спас"

Роскомнадзор внёс стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России онлайн-кинотеатр должен будет соблюдать местные законы для стриминга. В частности: обеспечивать показ гарантированных государственном телеканалов. А в перспективе — защищать зрителей от "гей-пропаганды" и ненормативной лексики.

Запись о включении сервиса в реестр появилась на сайте регулятора во вторник. В мае внести Netflix в список потребовала от Роскомнадзора Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (IVI, Okko и Megogo), писала газета "Ведомости". По закону, в реестр должны включаться все видеосервисы со 100 тысячами посетителей из России в день.

Законодательство требует от таких сервисов с весны обеспечить пользователям показ каналов эфирного телевидения и трансляцию радиостанций, включённых в состав так называемых мультиплексов — цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс, в частности, входят Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Общественное телевидение России. Во второй — православный телеканал "Спас", телеканал министерства обороны "Звезда" и канал Союзного государства России и Беларуси “Мир”.

Кроме того, Netflix обязан будет делиться с государством статистикой по просмотрам в России. Помимо этого, Роскомнадзор готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и пропаганду "нетрадиционного секса".

Netflix в России работает в партнёрстве с "Национальной медиагруппы". В её пресс-службе "Известиям" сообщили, что совместное предприятие стриминга и НМГ "обеспечило соблюдение требований российских законов".