Российские актёры теряют роли в проектах крупнейшего в стране медиахолдинга "Газпром-медиа" из-за поддержки оппозиции, в том числе Алексея Навального. В чёрных списках могли оказаться Саша Бортич, Варвара Шмыкова, Павел Деревянко и другие известные артисты. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

По данным телерадиокорпорации, зимой после митингов в поддержку Навального, из проектов "Газпром-медиа" вырезали крупные планы с Яной Трояновой, а саму её запретили брать в новые проекты. Разрешения снять Бортич и Шмыкову не сумел получить даже член Высшего совета партии "Единая Россия", режиссёр Фёдор Бондарчук, утверждают собеседники Би-би-си.

В рекламной кампании режиссёрского дебюта Евгения Стычкина для канала Premier не было ни его фамилии, ни фотографии, после того как он исполнял роль адвоката Навального в сюжете для признанного в России иностранным агентом телеканала "Дождь". С актрисой Ириной Вилковой компания, снимающая сериалы для "Газпром-медиа", расторгла контракт после того как та выложила в инстаграм ссылку на список "Умного голосования" – проекта команды Навального против "Единой России".

"Сигнал был чёткий: "Будете ходить на митинги – не будете играть", – утверждает один из продюсеров "Газпром-медиа" про ситуацию зимой 2021 года. Другой собеседник редакции утверждает, что от сотрудничества с актёрами отказываются не только проекты холдинга, но и работающие с ними компании, а это почти весь рынок.

По данным издания, в стоп-листах оказываются не только производственные компании, но и целые темы. Например, выборы, религия, работа правоохранительных органов. Так до сих пор не вышел сериал о сотрудниках ФСБ, прослушивающих оппозиционеров, и неизвестно, когда он выйдет и в каком виде.

Би-би-си пересказывает историю из кулуаров фестиваля "Кинотавр", о том, что продюсеры показывали сериал "смотрящим" с идеей, что в фильме "эфэсбэшников показывают нормальными людьми, добрыми русскими мужиками, близкими к народу". На что, как утверждается, получили ответ: "Спасибо, но мы не хотим быть близкими к народу".