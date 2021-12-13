Невеста Сафронова заметила, что кто-то пользуется его аккаунтом в инстаграме

Неизвестные просматривали сторис в инстаграме журналистки Ксении Мироновой с аккаунта её жениха ― журналиста Ивана Сафронова. Его арестовали в июле 2020 года по обвинению в госизмене, телефон с доступом в соцсети находится в следственном управлении ФСБ, сообщила Миронова на своей странице в фейсбуке.

Миронова рассказала "Медиазоне", что заметила просмотр её сторис с аккаунта Сафронова вчера: "Я уточнила у родственников, не восстанавливал ли кто-нибудь эту страницу, и нет, никто ее не восстанавливал. И у адвокатов [спросила], могли ли быть какие-то следственные действия, подразумевающие, что они или Ваня [использовали телефон]. Они сказали, что, конечно, нет".

Журналистка опасается, что неизвестные могут добавить какую-либо информацию в аккаунт Сафронова или в его личные переписки.

"Честно говоря, ситуация очень странная. Не могу представить, зачем следователю могло понадобиться смотреть сторис Ксении используя именно аккаунт Ивана. То, что Иван не может пользоваться своим акаунтом ни для кого не секрет, как и содержание самих сторис", — сказал "Медиазоне" адвокат журналиста Дмитрий Катчев.

Ивана Сафронова арестовали в июле прошлого года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке. Сафронов вину не признаёт. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным.