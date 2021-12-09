Журналисту Ивану Сафронову начали передавать письма в СИЗО 

Журналист Иван Сафронов, который почти полтора года находится в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене, снова начал получать письма. Об этом говорится в телеграм-канале группы за его поддержку.

Журналисту не передавали приходящие ему письма с начала сентября. В октябре стало известно, что ведущий дело Сафронова следователь ФСБ Александр Чабан потребовал от администрации изолятора лишить журналиста права на переписку. Требование следователь мотивировал нормами законодательства, которые запрещают обвиняемым получать или отправлять письма, "которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления".

По данным телеграм-канала "Свободу Сафронову!", журналисту передали уже более ста сообщений. С первого дня следствия журналисту были запрещены телефонные звонки и свидания. Несколько месяцев Сафронову было позволено общаться только с адвокатами.

Ивана Сафронова арестовали в июле прошлого года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке. Сафронов вину не признаёт. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным.

Двое адвокатов журналиста покинули Россию из-за уголовного преследования. В отношении адвоката Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста. Он покинул Россию в ноябре, через два месяца Минюст внёс Павлова в список СМИ – иностранных агентов.

Второй адвокат Сафронова Евгений Смирнов уехал из России в конце ноября. В отношении адвоката было возбуждено дисциплинарное производство. Его инициатором стало Следственное управление ФСБ, которое сообщило в Минюст, что Смирнов якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам двух подзащитных – Сафронова и физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.