Невыгодный обмен. Что потеряла Россия после отказа от долларов

Сколько приходится платить за самонадеянность властей в борьбе с коронавирусом, как повлияло на рынки заявление о досрочном начале сворачивания мер поддержки американской экономики и чем удивил мир российский министр финансов. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Хороших новостей немного, но все же они есть. Начну с одной из них. С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. Причем летать смогут как регулярные, так и чартерные рейсы. О решении объявил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России. Начать планируется с пассажирских рейсов в Анталью, Бодрум и Даламан. Предварительно в Турцию с инспекционной поездкой слетали представители Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма.

Полная видеоверсия программы:

И вот их выводы: масочный режим в Турции люди соблюдают, в аэропортах и крупных отелях – температурный контроль и ПЦР-лаборатории. А главное, от 60 до 90 процентов персонала гостиниц и ресторанов – привиты. Что называется, почувствуйте разницу. И картина с заболеваемостью от российской отличается разительно. После пика 16 апреля, когда в Турции выявили более 63 тысяч заболевших, цифра стабильно снижается. Сейчас в среднем в день там менее 6 тысяч инфицированных.

Российские компании не смогли выполнить свои обязательства перед примерно полутора миллионами россиян

Напомню, что до 15 апреля, когда Россия закрыла авиасообщение с Турцией, эта страна, во-первых, была основным местом отдыха россиян, утомившихся от дачных грядок и местных курортов. А во-вторых, главным "окном в мир" для российских путешественников. Не буду сейчас обсуждать, насколько оправданным было то решение. Важно другое. По оценке Российского союза туроператоров, из-за этого запрета российские компании не смогли выполнить свои обязательства перед примерно полутора миллионами россиян. В деньгах это около 70 миллиардов рублей. После возобновления полетов в первую очередь отправятся на турецкие курорты именно те, кто не смог этого сделать в апреле – июне.

Но сейчас главная угроза может исходить уже от турецких властей. В России картина с коронавирусом отнюдь не такая благостная, так что введение ограничений для российских туристов (например, двухнедельный карантин) было бы оправданным. Будем надеяться, что их все же не введут.

Помимо Турции оперативный штаб решил с 28 июня возобновить регулярное авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Новость тоже неплохая. Но не следует забывать, что наличие авиасообщения вовсе не означает возможности улететь, куда хочется. Например, компания Air Baltic давно летает из Москвы в Ригу и обратно. Вот только возможность воспользоваться их услугами обусловлена целым рядом ограничений. Например, если это транзитный рейс, оба билета должны быть одной авиакомпании, причем купить их нужно одним "пакетом". Это позволяет пассажиру не покидать транзитную зону в рижском аэропорту. Выйти же "в город" не смогут даже обладатели шенгенской визы – для этого нужно отдельное разрешение властей Латвии.

Теперь регистрация откладывается как минимум на сентябрь

В России сейчас обсуждают вопрос онлайн-покупки авиабилетов с помощью сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала Госуслуг. Скорее всего, решение о таких ковид-паспортах примут в ближайшее время. Напомню, что в Европе ковид-паспорта начнут действовать с 1 июля. Проблема в том, что даже "Спутник" пока не зарегистрирован Европейским медицинским агентством. Про другие российские вакцины и говорить нечего. Причем, как утверждают источники Reuters, причина задержки регистрации "Спутника" не в каких-то политических играх, а в том, что российские разработчики пропустили дедлайн для подачи в агентство очередной порции документов. И теперь регистрация откладывается как минимум на сентябрь.

Тем временем главное, что сейчас происходит в России, – это новая вспышка коронавируса. Больше половины выявленных случаев приходится на Москву. В конце прошлой недели в столице ежедневный прирост заболевших перевалил за 9 тысяч человек. Это стало абсолютным рекордом за все время пандемии. Но прежде чем говорить о действиях властей и возможных последствиях происходящего, хочу напомнить о выступлении Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось меньше месяца назад – 26 мая. Говорил он как раз о вакцинации:

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя"

"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счёт, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определённых специальностей, сфер – тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее. Ещё раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", – сказал тогда президент.

Итак, это мнение человека, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти в России и, соответственно, несет за все, что в стране происходит, полную ответственность. Мне сложно сказать, изменил ли Путин свое мнение на этот счет. Сам он публично про принудительную вакцинацию больше не высказывался. Но в ряде российских регионов, включая Москву и Подмосковье, вакцинация для многих компаний и предприятий стала добровольно-принудительной.

Я не буду сейчас повторять, что российские власти, которые так гордятся первой в мире вакциной от коронавируса, провалили кампанию по вакцинации граждан. Вместо этого приведу несколько цифр, которые в данном случае гораздо более красноречивы.

В США вакцинировано 52 процента населения,

в Канаде – 62,

в Германии – 47,

во Франции – 41,

в Италии – 45,

в Монголии – 56,

а в России менее 13 процентов.

В Европе сейчас полным ходом обсуждается снятие ограничений. И тем не менее в пятницу, 18 июня, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали европейские страны координировать свои усилия при открытии границ, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса. Таких, например, как индийский. Тот самый, которым, по словам московского мэра Сергея Собянина, заражается почти 90 процентов вновь заболевших столичных жителей.

Причина – более быстрое, чем предполагалось, восстановление американской экономики

В мировых финансах главным событием минувшей недели стал вовсе не российско-американский саммит, как некоторые могли бы подумать, а завершившееся в тот же день заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Это аналог Совета директоров Банка России, на котором принимаются решения по денежно-кредитной политике. Ставки в стране остались на прежнем уровне – около нуля. Неожиданным для рынков стал тот факт, что большинство членов Комитета признали: повышение ставок придется начинать не в 2024 году, как планировалось ранее, а в 2023-м. Причем 11 из 18 голосующих директоров федеральных резервных банков, которые принимали участие в заседании, склоняются к тому, что до конца 2023 года ставку придется повышать дважды.

Причина – более быстрое, чем предполагалось, восстановление американской экономики и сопровождающая этот процесс инфляция. Прогноз Федерального резерва по росту американской экономики на этот год пересмотрели с 6,5 процента в марте до 7 процентов. Вырос и прогноз по потребительской инфляции – с 2,2 процента в марте до 3 процентов. Кроме того, после завершения заседания глава американского Центробанка Джером Пауэлл заявил, что члены Комитета начали обсуждать сокращение выкупа на рынке казначейских, ипотечных и корпоративных облигаций.

К чему может привести сворачивание программы экстренного стимулирования американской экономики, которое, напомню, длится последние 12 лет, я не так давно обсуждал с экономистом Сергеем Алексашенко.

Пузыри на фондовом рынке и на рынке недвижимости могут лопнуть

Кратко напомню суть. Остановка печатного станка может обострить проблему глобального долга. Повышение ставок сделают заимствования (как государственные, так и корпоративные) более дорогими. Вырастет и стоимость обслуживания новых долгов, которые придется делать, чтобы рефинансировать старые. Пузыри на фондовом рынке и на рынке недвижимости могут лопнуть. Если это случится, американскому Федеральному резерву придется снова запустить "печатный станок", чтобы не допустить кризиса пенсионной системы, которая в значительной степени зависит от рынка акций и облигаций.

Сегодня своим мнением на этот счет поделился председатель Наблюдательного совета ММВБ Олег Вьюгин:

Еще один момент. На международном экономическом форуме в Петербурге министр финансов Антон Силуанов устроил микросенсацию, сказав, что Фонд национального благосостояния отказался от покупки долларов и заменил их на золото, евро, юань и японскую йену. Так вот, только на обмене долларов на золото Минфин на прошлой неделе потерял около 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Покупки евро, юаня и йен тоже принесли убытки, хотя и не такие существенные. Общие потери превысили 1,5 миллиарда.

Справедливости ради, ведомство Силуанова отказалось от долларов в ФНБ не столько из желания заработать на падении доллара, которое продолжалось с начала года, сколько для того, чтобы избежать санкционных рисков.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Союзные деньги. Как повлияют на Россию новые меры Евросоюза против режима Лукашенко.

Деньги в банке. Чем может обернуться защита от санкций.