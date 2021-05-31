Александр на шее. Счет за выходку Лукашенко придет россиянам

Что Александр Лукашенко просил у Владимира Путина, чем он будет расплачиваться, как санкции против Беларуси влияют на россиян? Кто и зачем поедет на петербургский экономический форум? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Добровольно-принудительная посадка в Минске в сопровождении истребителя белорусских ВВС 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, не осталась без ответа. Беларусь фактически оказалась в условиях международной авиационной блокады. Авиасообщение со страной закрыли практически все ее соседи (за исключением России).

Полная видеоверсия программы:

Над территорией Беларуси отказались летать все, кроме российских, крупные авиаперевозчики, свое небо для белорусских самолетов закрыли Европа, Северная Америка и многие азиатские страны. И это еще не все. ЕС планирует санкции, которые могут ударить по ключевым белорусским экспортным предприятиям. США уже возобновили снятые ранее санкции против девяти ведущих белорусских госкомпаний.

Это уже его третье посещение коллеги Владимира Путина с начала года

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский Минфин готовит указ, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении руководства Беларуси, а также тех, кто "поддерживает коррупцию, нарушения прав человека и нападения на демократию".

И на этом фоне в пятницу, 28 мая, в Сочи с рабочим визитом прилетел Александр Лукашенко. Это уже его третье посещение Владимира Путина с начала года. И думаю, что последнее. Почему – объясню.

Согласно официальной белорусской версии, Лукашенко приехал обсуждать экономические вопросы. Согласно российской – ту же экономику и вопросы интеграции. Можно, конечно, выразиться и так. Фактически же в нынешних обстоятельствах речь может идти только о переходе белорусской экономики под внешнее российское управление в обмен на гарантии личной неприкосновенности для Лукашенко. Да и то лишь в том случае, если в Беларуси так называемая конституционная реформа с последующим уходом президента не затянется надолго. Косвенно подтверждает эту версию одна любопытная деталь. Она всплыла в ходе разговора во время протокольной съемки:

Путин: Сейчас наш председатель правительства в Минске находится.

Лукашенко: Все там.

Путин: Да, все там – в рамках СНГ. И я знаю, что у него были контакты со своими коллегами белорусскими. Он мне звонил даже сегодня, рассказывал о том, как идет работа.

Лукашенко: Быстрый человек…

Путин: Это я знаю.

Так вот. Похоже, это самое "СНГ", о котором Путин не сразу и вспомнил, не более чем повод. И российский премьер Михаил Мишустин поехал в Минск оценить "размеры катастрофы" и принять дела в качестве кризисного управляющего. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Путин с Лукашенко пять часов переговаривались за закрытыми дверями в пятницу и продолжили после обеда в субботу.

Не факт, что эти деньги ему дадут целиком потратить самостоятельно

Лукашенко, вероятно, отчаянно упирался и пытался выторговать себе "золотой парашют" пожирнее. Вот только никаких аргументов для непростых переговоров у него не осталось. Лукашенко окончательно загнан в угол, деваться ему некуда. Ему дали очередной транш кредита на полмиллиарда долларов, который увеличит и без того немаленький долг Беларуси перед Россией. Да и не факт, что эти деньги ему дадут целиком потратить самостоятельно. Так что превращение Минска в еще одну столицу субъекта Федерации, пусть и с какими-нибудь расширенными полномочиями, – это лишь вопрос времени.

Понятно, что никто ни о чем подобном публично объявлять не будет. Но уже в самое ближайшее время, уверен, мы услышим о массовых отставках в белорусском правительстве и о новых назначениях.

Рост налоговой нагрузки на бизнес и население почти неизбежен

Чем это грозит российским налогоплательщикам. "Актив" проблемный, если не сказать токсичный. Даже если получится быстро убрать нынешнюю команду и вывести республику из-под международных санкций, потратить на интеграцию придется не один триллион российских бюджетных рублей. Достаточно вспомнить, сколько уплыло за последние годы в аннексированные Крым с Севастополем. Так что рост налоговой нагрузки на бизнес и население почти неизбежен. И все ради того, чтобы получить еще один дотационный регион с сомнительными демографическими и экономическими перспективами.

Кроме того, считать, что все белорусы порадуются ускорению процесса интеграции в рамках Союзного государства – будем пока называть это так, – большое преувеличение. Так что Россия в перспективе обзаведется не только дотационным, но и политически взрывоопасным регионом.

Но это все в перспективе, хотя и не столь отдаленной. Между тем граждан России уже коснулись последствия белорусского захвата ирландского самолета:

Лукашенко: Вот этот случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения. Какое компания "Белавиа" имеет к этому отношение? Там самолетов "Белавиа" не было, базируется в аэропорту, там вы летаете, ваши самолеты и другие. Чужой самолет, упрекают военных, что мы там его посадили. "Белавиа" при чем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы в этот период (я смотрю, Москва отказывает – летите в обход Белоруссии, не принимает самолеты в Москве), сразу почувствовали.

Так вот, почувствовали, прежде всего, россияне. Сначала авиаблокада Беларуси, а потом и временный отказ в приеме рейсов крупнейших авиакомпаний, вроде Air France или Lufthansa, мгновенно сказались на планах многих провести отпуск за границей. О том, во что для россиян вылился этот, как его назвал Лукашенко, "случай с самолетом", в сюжете Алены Вершининой:

В понедельник, 31 мая, представитель российского МИДа заявил, что Россия намерена защищать Беларусь и помогать ей, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", – сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

28 мая, уже после того, как Путин с Лукашенко удалились для переговоров за закрытыми дверями, западные авиакомпании начали одна за другой получать разрешения на прилет в Россию без захода в воздушное пространство "союзной республики". Потому что в противном случае никакого международного форума в Петербурге на этой неделе не случилось бы.

Мировая финансовая элита получила исчерпывающий ответ на вопрос Who is mister Putin

Однако 2 июня, после годового перерыва на пандемию, в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум. Начинался он почти четверть века назад как заштатное, мало кому интересное мероприятие. Тогда российские политики и новоявленные олигархи предпочитали ездить в Давос, где пользовались неизменным успехом. Все изменилось после разгрома ЮКОСа и посадки тех членов команды Михаила Ходорковского, до которых российские власти смогли дотянуться. Мировая финансовая элита получила исчерпывающий ответ на вопрос Who is mister Putin, и самому Путину этот ответ не пришелся по вкусу. Так что решили создать свой, "русский Давос". В середине "нулевых" его в российской прессе так и называли.

Подробно о том, что важного или интересного будет сказано на форуме, я расскажу на следующей неделе. Сейчас же о двух моментах, которые, на мой взгляд, весьма красноречиво характеризуют это мероприятие. Я подробнейшим образом изучил его деловую программу. И первое, что бросается в глаза: начинается она, подчеркну, "деловая программа экономического форума", с делового завтрака с Марией Захаровой на тему "ИноСМИ – иноагенты в России".

Будь я хоть сколько-нибудь уважающим себя иностранным инвестором, даже не очень крупным, на этом мое знакомство с программой мероприятия, а заодно и с самим мероприятием и закончилось бы. Думаю, многие так и сделали. Про не-инвесторов и говорить нечего. Немецкое руководство российско-германского форума "Петербургский диалог" отменило совместное заседание правления (оно должно было состояться уже 8–9 июня). Причина – решение российской Генпрокуратуры признать три немецкие неправительственные организации нежелательными в России.

Программу писал главный российский визионер, уже живущий в этом прекрасном будущем, – Дмитрий Медведев

Второй момент. Вся повестка настолько устремлена в светлое технологическое, социально- и экологически ответственное будущее, что закрадывается подозрение: программу писал главный российский визионер, уже живущий в этом прекрасном будущем, – Дмитрий Медведев. Ни проблеме неравенства, ни теме бедности, которые неизменно осуждаются в последние годы в Давосе, места на питерском форуме не нашлось. Хотя если говорить о внутрироссийских социально-экономических проблемах, важнее ничего, пожалуй что и нет.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Иностранные деньги. Чего ждать после встречи Путина и Байдена

Деньги на жизнь. Почему борьба с бедностью не приносит результатов

Деньги на технологии. Что меняет беспилотный транспорт