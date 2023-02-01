Невзоров приговорён заочно к 8 годам тюрьмы по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года. Журналиста признали виновным по статье о фейках в отношении российской армии в связи с его публикациями о предполагаемых преступлениях российских военных в украинских городах Мариуполь и Буча.

Накануне во время прений обвинение просило назначить ему девять лет колонии.

По версии следствия, с начала марта по конец мая Невзоров, находясь за пределами России, в своих телеграм-канале, ютьюб-канале и инстаграме публиковал тексты и ролики с "заведомо ложной информацией" о событиях в Мариуполе и Буче после начала войны. Заведомо ложной российские власти считают любую информацию, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.

22 апреля журналиста признали "иностранным агентом", а 29-го — объявили в розыск по уголовному делу. 6 мая Невзорова заочно арестовал суд.

Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина , стал одним из первых обвиняемых по статье о фейках, которую внесли в Уголовный кодекс вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас Невзоров выступает с радикально антипутинских позиций и поддерживает Украину. Сообщалось о том, что он получил украинское гражданство.

Максимальное наказание по статье о фейках – десять лет колонии. На данный момент самый большой срок – 8,5 лет – получил оппозиционный политик Илья Яшин, также за ролик о событиях в Буче.

По данным украинских властей, в Буче во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, в Мариуполе во время штурма города - тысячи или даже десятки тысяч. Точной информации о числе погибших в Мариуполе нет, город сейчас под российским контролем.