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Обвинение просит для Невзорова 9 лет колонии. Его судят заочно

Сторона обвинения во вторник во время прений в Басманном районном суде Москвы запросил девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении так называемых фейков об армии в связи с его публикациями о предполагаемых преступлениях российских военных в украинских городах Мариуполь и Буча. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Невзорова судят заочно, он находится за границей. Приговор журналисту, как сообщается, вынесут 1 февраля.

Максимальное наказание по статье о фейках - десять лет колонии. На данный момент самый большой срок - 8,5 лет - получил оппозиционный политик Илья Яшин, также за ролик о событиях в Буче.

Невзоров, журналист, получивший известность ещё в советские времена и долгое время поддерживавший Владимира Путина, стал одним из первых обвиняемых по статье о фейках, которую внесли в Уголовный кодекс вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас Невзоров выступает с радикально антипутинских позиций и поддерживает Украину. Сообщалось о том, что он получил украинское гражданство.

По версии следствия, с начала марта по конец мая Невзоров, находясь за пределами России, в своих телеграм-канале, ютуб-канале и инстаграме публиковал тексты и ролики с "заведомо ложной информацией" о событиях в Мариуполе и Буче после начала войны. Заведомо ложной российские власти считают любую информацию, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.

Ещё в апреле Невзоров был объявлен в розыск, а в мае заочно арестован.

По данным украинских властей, в Буче во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, в Мариуполе во время штурма города - тысячи или даже десятки тысяч. Точной информации о числе погибших в Мариуполе нет, город сейчас под российским контролем.

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