Реальное лицо нового президента Казахстана. Портрет власти без ретуши

9 июня в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Одним из семи официальных кандидатов на них является Касым-Жомарт Токаев, которому лично передал президентские полномочия после своей отставки Нурсултан Назарбаев. И хотя оппозиция называет предстоящие выборы фарсом, сам исполняющий обязанности главы государства и его пресс-служба явно относятся к ним со всей серьезностью. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что официальные изображения кандидата от правящей партии пытаются сделать более привлекательными и приятными для глаз.

Этот снимок, сделанный в марте 2019 года, запечатлел вручение Токаеву (справа) верительных грамот новым послом США в Казахстане Уильямом Мозером. Фотография была опубликована информационным агентством "Казинформ".

А эта фотография была сделана несколько мгновений спустя и под слегка иным углом. Ее распространила президентская пресс-служба. Контуры лица и текстура кожи Токаева на ней разительно отличаются от того, что можно увидеть на первом снимке. Лицо посла Мозера при этом не изменилось.

Эта фотография была сделана во время визита Токаева в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным в апреле.

А этот снимок распространила пресс-служба президента Казахстана. Фотография была сделана через три минуты после снимка, опубликованного выше. Кстати, ожидается, что в ходе голосования на выборах в июне Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан", не столкнется с серьезной конкуренцией.

Еще один момент беседы Токаева и Путина в Кремле, пойманный кремлевским фотографом.

А теперь снимок, опубликованный администрацией президента Казахстана. На всех фотографиях, опубликованных пресс-службой главы Казахстана, которые сравнивало Радио Свобода, обработке подвергнуты только лицо и шея Токаева. Остальные люди на фото в лице не меняются.

В конце апреля в Казахстан приезжал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Европейское пресс-фотоагентство распространяло такой снимок.

Вскоре администрация Токаева опубликовала эту фотографию. На ней также слегка изменен ракурс.

Пресс-служба премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Казахстан в апреле опубликовала эту фотографию.

А пресс-служба Токаева – вот эту. Разница в цвете на двух фотографиях, по всей видимости, – следствие того, что они были сделаны на разные камеры (первая – на Canon 5D Mark IV, вторая – на Nikon D5), а также вкусовых предпочтений людей, обрабатывавших снимки. Но эксперт, с которым связывалось Радио Свобода, "почти на 100 процентов уверен", что изменение лица Токаева на фотографиях связано с предпочтениями не фотографов, а людей, обслуживающиях главу государства в программе фотошоп.

Эту фотографию Токаева, сделанную в апреле, распространяло агентство Reuters. Ее широко использовали иностранные СМИ. Один из ведущих экспертов по ретуши фотографий, беседовавший с Радио Свобода на условиях анонимности, с уверенность сказал, что на фотографиях "использовался фильтр "размытие" в фотошопе, чтобы выровнять кожу лица". Эксперт добавил: "Если присмотреться к лицу, можно заметить, что оно неровное. На некоторых частях есть следы артефактов jpeg, другие части ровней. Я работаю с подобным каждый день, выглядит так, как будто здесь точно выравнивали".

С момента развала СССР ни одни выборы в Казахстане не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми. Токаев, отобранный лично Назарбаевым, по всей видимости, вступит в новый этап президентства без проблем. Зачем же нужны игры с фотошопом пресс-службе главы государства и самому главе, если он это до сих пор не остановил? Корреспондент Радио Свобода Брюс Паннье, специализирующийся на странах Центральной Азии, считает, что манипуляции с фотографиями являются попыткой представить Токаева как "свежее, новое лицо", несмотря на его возраст. – Токаеву в следующем месяце исполнится 66 лет. Они меняют 78-летнего Назарбаева на 66-летнего человека. Это трудно назвать переменой. Поэтому, мне кажется, они стремятся создать впечатление, что Токаев – моложавый, динамичный и энергичный кандидат, несмотря на то, что ему исполняется 66.

Радио Свобода не удалось найти свидетельств, что снимки экс-президента Нурсултана Назарбаева подвергались ретуши во время его нахождения у власти, но на недавних снимках также можно найти следы обработки. На этой фотографии Назарбаев (слева) встречается с китайским лидером Си Цзиньпином 28 апреля в Пекине.