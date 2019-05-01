Казахстан: задержания на митингах против досрочных выборов ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

В Нур-Султане и Алма-Ате проходят протесты против досрочных выборов президента Казахстана. Полиция задержала десятки участников марша оппозиции в столице страны, сообщает радио "Азаттык".

После переговоров протестующих с правоохранителями полиция отпустила около десяти человек в Нур-Султане. В полицейских автобусах однако еще остаются десятки людей. Протестующие заявили, что не собираются завершать акцию пока полиция не отпустит всех задержанных.

Некоторым из задержанных в Нур-Султане сотрудники спецназа нанесли удары дубинками. Ранее к собравшимся вышел представитель прокуратуры, который назвал акцию протеста "незаконной" и потребовал от протестующих разойтись, но участники продолжили шествие.

Кроме Нур-Султана, протесты также проходят в Алма-Ате. В обоих городах на митинги пришли не менее ста человек.

Участники протестов призывают граждан Казахстана к бойкоту выборов президента страны, которые пройдут 9 июня. Собравшиеся также требуют отпустить на свободу политзаключенных, в том числе людей, задержанных за участие в предыдущих акциях протеста. Кроме этого звучат лозунги против переименования столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан.

​1 мая в Казахстане отмечают День единства народа, в связи с этим проходят официальные мероприятия. В Нур-Султане с поздравительной речью выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Алматы на городской площади к народу обратился нынешний лидер Касым-Жомарт Токаев.

С начала апреля в Казахстане проходят протесты против досрочных выборов президента. Участники акций считают, что на них будет отсутствовать реальная политическая конкуренция, что приведет к избранию в президенты исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушёл в отставку 19 марта. При этом он сохранил многие важные полномочия. Его дочь Дарига возглавила верхнюю палату парламента, сменив на этом посту Касыма-Жомарта Токаева.