Newsweek: США проведут испытание межконтинентальной ракеты

Пентагон готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщает Newsweek. Это первое испытание американской МБР после заявления президента Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания.

Запуск запланирован на 5 или 6 ноября с базы Ванденберг в штате Калифорния. Безъядерная ракета должна пройти над Тихим океаном и достичь полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Minuteman III — твердотопливная ракета весом 36 тонн, принятая на вооружение США в 1970 году. Сейчас в использовании остаются около 400 таких МБР, которые регулярно проходят модернизацию.

Пентагон подчеркнул, что подобные запуски проводятся несколько раз в год и не связаны с внешними факторами. Последние учения прошли в мае, в прошлом году — дважды.

В свою очередь в последние недели Россия провела серию ядерных испытаний, включая пуски ракет "Буревестник", "Ярс" и "Синева", а также тест подводного аппарата "Посейдон".

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Москва "ответит соответственно ситуации", если США нарушат действующий мораторий на ядерные испытания.

Больше новостей Радио Свобода: