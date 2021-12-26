Незаметные отношения. Александра Вагнер – о "Восточном партнёрстве"

Программа "Восточное партнёрство", в рамках которой Евросоюз выстраивает отношения с пожелавшими наладить такой диалог странами бывшего СССР, кажется, остаётся почти незамеченной. По крайней мере визит президента Владимира Зеленского на декабрьский саммит ЕС в Брюсселе ограничился несколькими короткими журналистскими сообщениями, общий смысл которых состоит в том, что Украина заручилась поддержкой ещё трех стран (Австрии, Бельгии и Испании), если будет принято решение о вступлении страны в ЕС. Намного больше внимания было уделено переговорам Зеленского с Йенсом Столтенбергом, по итогам которых генеральный секретарь НАТО ещё раз заявил о том, что решение о вступлении в Североатлантический альянс будет принято Украиной и странами – членами объединения без участия России.

При этом в Брюсселе Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина получили внушительную поддержку, в первую очередь финансовую. Евросоюз предложил странам "Восточного партнёрства" экономическую программу: в её рамках уже собрано 2,3 миллиарда евро, а в перспективе планируется выделить на развитие экономик партнёров ЕС в шесть или семь раз больше, до 17 миллиардов евро (итоговая сумма зависит от того, сколь умело будут выполнены условия получения грантов, в которые изначально заложена возможность увеличения объемов финансирования). Все эти средства пойдут на осуществление множества проектов, перечень которых был утверждён совместно в марте прошлого года. Они объединены под лозунгом новой программы сотрудничества в рамках "партнёрства", которую уже называют "принципом трёх R" (resilience, recovery, reform – "устойчивость, восстановление, реформы").

Деньги ЕС шли на улучшение качества воды в реках Молдовы, на поддержку IT-компаний в Беларуси, на покупку автобусов с низкой эмиссией в Грузии...

За этими абстрактными понятиями скрываются вполне конкретные планы: модернизация 3 тысяч километров транспортных путей сообщения (наземных, железнодорожных, морских, речных), с целью соединить страны-участницы с соседями в Евросоюзе; поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, особенно тех, которыми владеют или руководят женщины, так как достижение гендерного равенства является для ЕС одним из приоритетов; поддержка 2500 неправительственных гуманитарных организаций; обновление газотранспортных систем и инвестиции в возобновляемые источники энергии; инвестиции в по меньшей мере 50 населенных пунктах в сельских районах; стажировки 70 тысяч студентов и педагогов; улучшение качества воды и строительство канализационных систем для 3 миллионов человек; создание системы мониторинга и финансирование программ очищения воздуха в 300 городах; цифровизация государственного управления; поддержка цифровой грамотности людей старше 55 лет.

На страницах документа, в котором изложены планы на будущее, подчеркивается, что главная цель изменений – улучшение жизни обычных людей. И в этом смысле в ЕС по итогам десятилетнего сотрудничества (их подводили в этом году) говорят о некоторых достижениях. За это время более 7 тысяч женщин получили дополнительное финансирование своих предприятий и ещё несколько сотен прошли стажировки. В рамках аналогичной программы для журналистов стажировки прошли 850 сотрудников независимых СМИ. При финансовой поддержке ЕС в странах "партнёрства" было создано более 90 тысяч рабочих мест. Деньги Евросоюза шли на улучшение качества воды в реках Молдовы, на поддержку IT-компаний в Беларуси, на покупку автобусов с низкой эмиссией в Грузии, на создание единого центра по получению документов в Азербайджане и центра онлайн-образования в Армении.

Саммит "Восточного партнёрства" состоялся впервые за четыре года, что стало большим событием: предыдущий был в 2017 году, а до того стабильно встречались раз в два года. В 2019-м саммит отменили из-за начинавшейся тогда пандемии коронавируса. О коронавирусе сейчас тоже шла речь: ранее ЕС выделил странам-партнёрам 2,5 миллиарда евро на борьбу с болезнью, а теперь одобрена программа передачи вакцин.

Приглашение в Брюссель не получило правительство Беларуси, поскольку Александр Лукашенко не так давно принял решение приостановить отношения с ЕС. Но даже несмотря на это Евросоюз выделил 3 миллиарда евро в рамках экономического плана помощи для "демократической Беларуси", как сказано в документах. Кресло, которое предназначалось за столом переговоров для минского делегата, на саммите пустовало, но президент Евросовета Шарль Мишель провел встречу с представителями белорусского гражданского общества. В Брюсселе подчеркивают, что таким образом хотят продемонстрировать: Беларусь остаётся в "Восточном партнёрстве" несмотря ни на что.

Нынешний саммит стал первым после возникновения содружества трёх постсоветских государств, которое чиновники Евросоюза уже называют "трио" – Грузия, Молдова и Украина теперь сообща координируют усилия в рамках "Восточного партнёрства". В своё время таким образом объединились страны Вишеградской группы. Правда, эта группа знавала разные времена и расхождения во мнениях, но по основным вопросам Польше, Венгрии, Чехословакии (потом Чехии и Словакии) договариваться всё же удавалось.

Новое "трио" возникло не случайно, именно три упомянутые страны уже, в отличие от других участниц "Восточного партнёрства", подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Руководитель департамента "Восточного партнёрства" в Брюсселе Петра Гомбалова надеется, что и другие страны Восточной Европы присоединятся к новому содружеству Грузии, Молдовы и Украины. Гомбалова родом из Чехии и во время дискуссии, организованной накануне саммита, вспоминала о том, как когда-то была представителем страны, надеявшейся на вступление в Евросоюз, а теперь помогает другим государствам пройти тот же путь. Чехия в 2004-м стала полноправным членом ЕС после более чем десятилетнего процесса подготовки к этому событию.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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