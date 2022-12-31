Ни Европы, ни Азии. Иван Беляев – о волшебной пилюле

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Исполком Российского футбольного союза в очередной раз не принял ещё с весны обсуждавшееся решение о переходе из Европейского союза футбольных ассоциаций (он же УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (она же АФК). Уже под занавес года исполком принял решение собрать очередную рабочую группу с каким-то "международным участием", чтобы изучить "плюсы и минусы".

Идея "ухода" в Азию родилась после того, как в марте 2022 года московский "Спартак" отстранили от участия в Лиге Европы, запланированный в Петербурге финал Лиги Чемпионов перенесли в Париж, а сборную России выбросили из отбора к чемпионату мира, когда она должна была играть со сборной Польши. Розыгрыш еврокубков сезона 2022–2023 тоже начался без российских клубов, а сборная не участвовала в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024 и, уже совершенно независимо от любого развития событий, на этом турнире не появится. Осенью россияне сыграли три товарищеских матча с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном; своё согласие на товарищескую встречу первоначально дала Босния и Герцеговина, но потом матч (в том числе из-за отказа нескольких ведущих боснийских футболистов играть с Россией) отменили. Словом, всё очень плохо, сейчас российский футбол в положении изгоя.

Все футбольные проблемы вызваны одним, вторжением в Украину

Конечно, нужно отдавать себе отчёт в том, что все эти проблемы вызваны только одним - вторжением российской армии в Украину 24 февраля. Поэтому попытка представить возможную смену Европы на Азию как технический вопрос выглядит нелепо и походит на что-то вроде пьесы Фридриха Дюрренматта: будто бы люди находятся в комнате, из которой не вынесли тело убитого ими человека, а обсуждают при этом, почему им теперь не дают кредит в банке или отобрали скидочную карту в любимом магазине. Причина дисквалификации – война, путь вернуть российские клубы и сборную в Европу тоже только один – остановить войну. Тем более – глядя исключительно с футбольной точки зрения – спортивная бюрократия довольно податлива и мягкосердечна, сотрудничеством с путинской Россией она была вполне довольна, и в случае любой деэскалации наверняка пойдёт на компромисс очень быстро (взгляните на опубликованное всего пару недель назад в "Коммерсанте" благостное поздравление президента УЕФА в адрес главы РФС Александра Дюкова).

Тем не менее пробегусь и по технической стороне дела. Допустим, что Азиатская конфедерация действительно принимает в свои ряды Российский футбольный союз. Сборной это никаких мгновенных выгод не сулит. Ближайший крупный турнир, Кубок Азии по футболу, состоится уже в следующем году, туда Россию не допустят. Следующий континентальный чемпионат по расписанию в 2027 году; чтобы представить себе горизонт планирования, вспомните, что всего полтора года назад в Петербурге проходили матчи футбольного Евро, а в 2018 году Россия принимала чемпионат мира.

Что получают от перехода в АФК клубы? Я бы не хотел здесь надменно-расистского взгляда свысока, но факты просты: уровни развития футбола в Европе и Азии сейчас несопоставимы. Играть в азиатской Лиге Чемпионов и Кубке АФК, вероятно, лучше, чем не играть нигде, но по зрительской аудитории и призовым эти турниры с еврокубками вообще не сравнить. Кроме того, Азия намного больше Европы по территории, местные футбольные соревнования разбиты на зоны. Так, встретиться с японской или южнокорейской командой условный "Зенит" может лишь в финале Лиги Чемпионов (если японцы и корейцы не откажутся с "Зенитом" играть), до этого весь его круг соперников будет ограничен Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Ираном, Ираком, Иорданией, Таджикистаном, Узбекистаном и Индией (это полный список стран, команды из которых играли в групповом этапе западной зоны в 2022 году).

Абсолютно ничего переход в Азию не даёт и с точки зрения участия в чемпионате мира. ФИФА здесь действует в унисон с УЕФА, и поехать на следующий мундиаль Россия сможет, почти наверняка, только в случае прекращения войны.

Разумеется, всё это совершенно прописные истины, которые российские футбольные функционеры прекрасно понимают. Если напрямую из Кремля придёт политическое распоряжение переходить, они вряд ли посмеют ослушаться. Пока такого распоряжения в чистом виде нет, и в РФС, кажется, готовы тянуть время, ведь плюсы перехода иллюзорны, а минусы очевидны. Речи о том, чтобы открыто выступить против войны, к сожалению не идёт – на это не осмеливается даже малая часть футбольного сообщества.

В 1960 году сборная СССР стала первым чемпионом Европы по футболу. С 1964 по 1988 годы трижды выходила в финал – по серебряным медалям турнира она делит первое место с немцами. В 2005 году московский ЦСКА сенсационно выиграл Кубок УЕФА, три года спустя его успех повторил "Зенит", который впридачу обыграл "Манчестер Юнайтед" в игре за Суперкубок Европы. Тем же летом сборная России сотворила первое в своей новейшей истории футбольное чудо, обыграв голландцев и выйдя в полуфинал чемпионата Европы. Тогда это могло показаться авансом на будущее, обещанием новых успехов. Этот аванс во многом не оправдался даже в чисто спортивном смысле, но намного хуже и страшнее то, что случилось с Россией за пределами футбольного поля.

Будущее российской науки, культуры, спорта – не в попытках изобрести волшебную пилюлю, которая поможет выбраться из трудного положения, делая вид, что ничего не происходит. И футбол здесь совсем не исключение.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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