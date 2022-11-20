Чужой праздник. Иван Беляев – о футбольном чемпионате

В воскресенье матчем Катар-Эквадор открывается очередной чемпионат мира по футболу, во многих отношениях весьма необычный: это всего лишь второй чемпионат, проводящийся в Азии, и первый – в арабской стране. В результате погода заставила ФИФА сдвинуть турнир с привычного всем лета на конец ноября и декабрь, летом в Катаре было бы слишком жарко. Страна-организатор потратила на подготовку к турниру немыслимые деньги, по некоторым оценкам, это намного больше, чем было потрачено на несколько предшествующих чемпионатов, вместе взятых. Траты вдобавок не только циклопичны, но в некоторых отношениях кажутся бессмысленными: предыдущий чемпионат был развёрнут на огромном пространстве от Калининграда до Екатеринбурга, позапрошлый от Порту-Алегри на юге Бразилии до Манауса в Амазонии, тогда как Катар – географически микроскопическая страна, просто невозможно понять, зачем ей эта огромная футбольная инфраструктура.

Теоретически в матче открытия мог бы выйти на поле 37-летний Кристиан Нобоа, один из лучших легионеров в истории чемпионата России, отметившийся в "Рубине", "Динамо" и "Зените", сейчас выступающий за "Сочи". Не сложилось: с лета прошлого года тренер сборной Эквадора его не приглашал, в заявке команды Нобоа нет. Российский чемпионат будет представлен в Катаре всего двумя игроками: камерунцем из московского "Динамо" Муми Нгамалё и хорватом из "Зенита", действующим вице-чемпионом мира Деяном Ловреном. Поляк Гжегож Крыховяк формально не продан "Краснодаром" и сейчас играет в чемпионате Саудовской Аравии на правах аренды, но в официальном списке указан как футболист "Аш-Шабаба". На родине Гжегожа его выступление в чемпионате России уже с весны воспринималось в штыки и безжалостно критиковалось.

Вот тут-то и пора сказать главное: этот чемпионат, конечно, необычен и для россиян. Собственно, в том, что Россия не попала в финальную часть, нет вообще ничего странного или страшного. Россиян не было во Франции в 1998 году, в Германии в 2006-м и в ЮАР в 2010-м. Честно говоря, была какая-то болельщицкая досада, но не смертельная: в конечном счёте, это слишком масштабное событие, чтобы сводить его к одной своей сборной. Допустим, в какой-то альтернативной версии истории сборная России не подверглась дисквалификации, проиграла Польше и тоже не поехала в Катар, ну и ничего такого. Странно и страшно то, как это произошло в реальности. За четыре года Россия успела проскочить путь от хозяйки очень достойно проведённого чемпионата мира до страны, отстранённой от следующего за нападение на соседнее государство.

Четыре года назад шли ожесточённые споры, чем же был на самом деле чемпионат мира по футболу в России: потёмкинской деревней, завитушкой на фасаде жестокого и агрессивного режима или же глотком свежего воздуха, островком нормальности. Я всей душой стоял на второй точке зрения. В ноябре 2022 года сложно отрицать, что аргументы сторонников первой звучат более убедительно.

Футбол лишь маленькое отражение большой жизни, и он в России тоже в тупике

Путинский режим, похоже, не планирует выбираться из того тупика, в который он сам себя загнал вместе со всей страной, – предпочитает биться головой о стену, но вести войну дальше и дальше. Футбол лишь маленькое отражение большой жизни, и он сейчас в России тоже в полном тупике. Сборная отстранена от международных соревнований, уже можно уверенно говорить и о том, что на Евро-2024 в Германии россияне не появятся, просто не будет шанса отобраться. Еврокубков у российских команд тоже нет и в ближайшее время не будет, больше того – под политическим давлением российские лиги готовятся лицензировать клубы из Крыма, чего они не делали больше восьми лет, на очереди, вполне возможно, и клубы с недавно оккупированных территорий. Хотя футбольные чиновники и говорят, что "не сжигают мостов" с УЕФА и ФИФА, это лишь попытка сделать хорошую мину при очень, очень плохой игре – это даже не поджог, а сразу решительный взрыв всех мостов.

Российский футбол скользит по страшной спирали, в которой изоляция извне сочетается с самоизоляцией и каждая подкрепляет другую. Собственно, по этой же спирали скользит и вся страна. Что в остатке? Конечно, каждый может смотреть игры ЧМ. Я буду их смотреть и собираюсь болеть за сборную Канады! Но в целом для России и россиян это чужой праздник, а мы – чужие на нём.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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