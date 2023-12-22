Нидерланды готовят к передаче Украине 18 истребителей F-16

Правительство Нидерландов подготовит к передаче Украине 18 истребителей F-16. Об этом сообщил в соцсети Х премьер-министр страны Марк Рютте. Он проинформировал о решении правительства президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре.

Рютте назвал передачу F-16 одной из важнейших частей соглашений по военной поддержке Украины в её борьбе с российской агрессией. Однако, отметил Рютте, сначала предстоит завершить подготовку разрешений на экспорт и выполнить ряд других критериев, в том числе в области подготовки персонала и инфраструктуры.

Также премьер-министр заявил, что впечатлён успехами Украины на пути вступления в Евросоюз, и заверил, что Нидерланды сделают всё возможное, чтобы новые соглашения о евроинтеграции Украины были приняты на встрече Европейского Совета в феврале следующего года.

В пятницу Нидерланды согласовали первый пакет поддержки Украины на 2024 год. Пакет объёмом в 102 миллиона евро включает в себя гуманитарную помощь и оплату срочных расходов, а также работ по разминированию и по восстановлению энергетических сетей, повреждённых обстрелами. Всего на поддержку Украины - как военную, так и гуманитарную, - в 2024 году в бюджете Нидерландов отведено более двух миллиардов евро.