В Румынии, на авиабазе Фетешти приблизительно в 150 километрах от Бухареста, в понедельник был открыт тренировочный центр для пилотов истребительной авиации. На нём военные будут обучаться пилотированию американских истребителей F-16. Подготовку на базе будут проходить в том числе и украинские пилоты.

В церемонии открытия участвовали министры обороны Румынии Ангел Тылвэр и Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Румынская служба Радио Свобода. Тренировочный центр будет использоваться румынскими военными, военными других стран НАТО и Украины. Обучение с нуля будет занимать около полугода, уже подготовленные пилоты F-16 будут проходить на базе повышение квалификации.

Украина запрашивала у западных союзников современные истребители с начала российского вторжения 2022 года. Однако разрешение на обучение украинских пилотов пилотированию F-16 Вашингтон дал только в августе. Предполагается, что использование американских истребителей на войне в Украине начнётся не позднее зимы — весны этого года. Российские источники утверждают, что первые самолёты уже прибыли в Украину, Киев и страны Запада об этом не сообщали.

Во время октябрьского визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест он заявил, что он и премьер Румынии Клаус Йоханнис обсудили возможности ускорения процесса обучения украинских лётчиков.

Обучение украинских пилотов ранее уже начали США и Дания. Дания сообщила об этом в агусте, США — в конце октября. Неделю назад первые пять самолётов для обучения в том числе и украинских пилотов предоставили Нидерланды. Инструкторы предоставлены производителем F-16, корпорацией "Локхид Мартин".