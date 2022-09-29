Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока"

В распоряжении Радио Свобода оказались внутренние документы компании South Stream Transport B.V.. Это голландская дочка "Газпрома", которая занимается эксплуатацией и обслуживанием газопровода "Турецкий поток". Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа.

В частности, Радио Свобода (РС) ознакомилось с письмом, адресованным "руководителям структурных подразделений" от 14 сентября нынешнего года за подписью главного исполнительного директора компании Олега Аксютина. В нём говорится, что Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов (CDIU) 17 августа проинформировало компанию о досрочном отзыве лицензии с 17 сентября. Олег Аксютин своим письмом приказывает "приостановить выполнение всех договоров, относящихся к техническому сопровождению газопровода (включая проектирование, изготовление, сборку, испытания, ремонт, техническое обслуживание и обучение (применительно к утверждённым работам по газопроводу), все виды поддержки, включая устные". При этом сама транспортировка газа должна быть продолжена с обеспечением только аварийной поддержки в целях не допустить нанесения ущерба окружающей среде.

Компания South Stream Transport B.V. также не может больше экспортировать в Россию оборудование и материалы, которые находятся в санкционных списках ЕС. В другом письме, подписанном начальником отдела контрактов Деяном Калайджиевым, сотрудникам предписывается уведомить поставщиков компании о немедленной приостановке контрактов – с 16 сентября 2022 года. Перечисляются и главные партнёры, сотрудничество с которыми должно быть поставлено на паузу:

– компания Comita (обеспечивает телекоммуникационную связь для обслуживания газопровода и текущий ремонт объектов газопровода);

– Subsea7 (техническая поддержка и сопровождение офшорных нефтяных и газовых проектов);

– StarCOE (ремонт подводных трубопроводов);

– Valveitalia (производство распределительных клапанов для трубопроводов);

– Norrexim (производство промышленной арматуры);

– Intecsea (разработка рабочей документации для трубопровода);

– "Газпром трансгаз Краснодар";

– "Старстрой" (проектирование и строительство трубопроводов).

По информации РС, в компании подали заявку на новую лицензию, однако никто не знает, будет ли она выдана.

"У South Stream Transport есть контрольный центр, который постоянно следит за техническими параметрами транспортировки газа по газопроводу. Проводятся проверки целостности стенок трубы, сейсмический мониторинг, – поясняет источник РС. – Труба залегает в среднем на глубине 3 километров, во всём бассейне Чёрного моря достаточно сложная сейсмическая обстановка, там проходят границы тектонических плит, за целостностью газопровода нужно постоянно следить. Для этого есть специальные суда, оснащённые подводным оборудованием, чтобы следить, не сместилась ли труба, если сместилась, насколько это критично и что необходимо сделать. Сейчас вся эта работа полностью приостановлена. Полностью отрезан сегмент по аварийному ремонту газопровода. К примеру, западные поставщики заканчивают работу по старым контрактам по производству систем устранения аварий на газопроводе (EPRS), всё это больше не может быть переправлено в Россию. Так как оборудование подобной сложности в России не производится, оно будет просто храниться на европейских складах до снятия санкций. К чему это приведёт – к тому, что никто не сможет осуществлять ремонт, если произойдёт обрыв трубы, утечка газа, если сегменты трубопровода разойдутся из-за землетрясения. Фактически компания утратила оперативный контроль над трубопроводом, российский филиал утратил связь с корпоративным центром".

По словам того же источника, руководство компании прекрасно понимает ситуацию, но работу приостанавливать не собирается, более того, пытается сохранить проблемы с лицензией в секрете, несмотря на то что многие инженеры компании полагают, что транспортировку газа в такой ситуации нужно останавливать прямо сейчас.

Согласно информации РС, компания не уведомила о проблемах с лицензией турецкую сторону.

В июле через "Турецкий поток" проходило 44 миллиона кубометров газа в сутки, на сегодняшний день он остаётся последним газопроводом, по которому российский газ без проблем попадает в Европу: газопровод "Ямал – Европа" через Беларусь и Польшу был остановлен в мае; в результате повреждения трубы полностью встал "Северный поток"; на две трети снизились объёмы, проходящие через Украину по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород" (42 миллиона кубометров в сутки вместо 167 миллионов), а 27 сентября "Газпром" заявил, что поставки газа через Украину могут быть полностью остановлены.

"Турецкий поток" – это две нитки, по которым в общей сложности перекачивается 33 миллиарда кубометров в год, – комментирует ситуацию эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. – Половина идёт в Турцию, а вторая нитка заходит в Евросоюз через Болгарию и потом газ делится между Грецией, Северной Македонией, Сербией и Венгрией. Две последние страны – основные потребители, Венгрия практически полностью зависит от этого газопровода, Сербия тоже достаточно серьёзно. Если транспортировка газа прекратится, то вот вам минус 16 миллиардов кубометров в год в Юго-Восточной Европе".

По словам Крутихина, заменить российский газ будет сложно, но возможно: "Сербии, видимо, придётся идти на поклон к Хорватии – у них есть терминал по приёму сжиженного природного газа на острове Крк, правда, там уже всё расписано между потребителями. Венгрия может получать газ из Северной и Центральной Европы – терминалы по приёму СПГ есть во Франции, в Нидерландах, в Бельгии, Германия собирается строить очень много". Зато Россия вряд ли восполнит выпадающие доходы: "Россия добывает, грубо, примерно 700 млрд кубометров газа в год, из них 500 мы потребляем внутри страны, а двести идёт на экспорт. Европейские поставки – это сто млрд кубометров газа, их невозможно будет компенсировать за счёт Китая или стран бывшего СССР", – считает Михаил Крутихин.

Радио Свобода отправило запросы в South Stream Transport B.V., в Управление импорта и экспорта Нидерландов, а также в Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, однако на момент публикации материала ответов мы не получили. Радио Свобода также направило запросы в компании Comita, StarCOE, Valveitalia, Norrexim, Intecsea, "Газпром трансгаз Краснодар" и "Старстрой".