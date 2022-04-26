Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы

Консульство Нидерландов в России заявило, что с 27 апреля прекращает выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.

Причиной такого решения стало сокращение числа дипломатических сотрудников. 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов. Это был ответный шаг на аналогичные меры Нидерландов, когда в конце марта 2022 года персонами нон-грата были объявлены 17 сотрудников российской дипмиссии.

В нидерландском консульстве отметили, что теперь россияне на территории своей страны смогут получить лишь гуманитарные визы и временные виды на жительство.