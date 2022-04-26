Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы

Амстердам, Нидерланды

Консульство Нидерландов в России заявило, что с 27 апреля прекращает выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.

Причиной такого решения стало сокращение числа дипломатических сотрудников. 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов. Это был ответный шаг на аналогичные меры Нидерландов, когда в конце марта 2022 года персонами нон-грата были объявлены 17 сотрудников российской дипмиссии.

В нидерландском консульстве отметили, что теперь россияне на территории своей страны смогут получить лишь гуманитарные визы и временные виды на жительство.

  • Шенгенскую туристическую визу на территории России всё ещё можно получить, например, в консульстве Италии, Франции или Венгрии.
  • В то же время запрет на выдачу краткосрочных виз после начала войны в Украине ввели Эстония, Латвия, Литва и Чехия.
  • С 24 февраля 2022 года из Европы в общей сложности были высланы более 400 дипломатов; Россия отвечает на высылки зеркальными мерами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

"Азовсталь" продолжают бомбить
Embed
"Азовсталь" продолжают бомбить

No media source currently available

0:00 0:12:51 0:00

"Азовсталь" продолжают бомбить

Вывести людей пока не удаётся


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG