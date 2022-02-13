"Вышел в ноль – счастливчик". Крымский бизнес едва держится на плаву

Бизнес в аннексированном Крыму отличается крайне низкой рентабельностью, признали аудиторы из России. Развитию предпринимательства мешает ярко выраженная сезонность, санкционные ограничения и неумение местных компаний приспособиться к новым условиям ведения бизнеса. Сами предприниматели жалуются на заоблачные ставки по арендной плате и рост прочих расходов на фоне низкой платежеспособности населения.

Меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, нанесли болезненный удар по крымскому бизнесу. Деловой климат на полуострове и так был крайне неблагоприятным, но из-за пандемии ситуация стала катастрофической. Крымские компании оказались в среднем в два раза менее рентабельными, чем предприятия из регионов России. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза".

Эксперты оценивали рентабельность бизнеса, то есть соотношение полученной прибыли и стоимости активов предприятия. Анализ показал, что прошлый год оказался удачным для экономики России в целом, но не для территорий, захваченных ей и находящихся под санкциями.

"В конце 2020 года экономика и деловая активность начали восстанавливаться после трудного для бизнеса периода карантинных ограничений. На протяжении 2021 года финансовые показатели предприятий стремительно росли. В результате рентабельность активов крупного и среднего бизнеса за январь – сентябрь 2021 года составила 6,44 процента против 2,7 процента в аналогичном прошлогоднем периоде", – говорится в публикации. Отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет. Лучше было только накануне глобального кризиса 2008 года.

На общем фоне компании из Севастополя и Крыма очутились в числе аутсайдеров. Рентабельность севастопольских предприятий за девять месяцев прошлого года составила 2,1 процента, крымских – 2,61 процента. Это, соответственно, в 3 и в 2,5 раза меньше по сравнению с общероссийским уровнем. Отчасти причины такого отставания аннексированной территории дали сами авторы исследования. По их словам, в числе секторов, которые продемонстрировали наибольшую рентабельность, оказались отрасль добычи полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. И хотя сырьевые предприятия на Крымском полуострове имеются, их доля в экономике региона незначительна.

Главной проблемой является неплатежеспособность населения

Крым традиционно зарабатывает на туристах и на сельском хозяйстве. Предприятия агропромышленного комплекса добились хороших результатов: их рентабельность в среднем составила 7,4 процента. О том же свидетельствует и статистика по собираемости налогов: самыми крупными налогоплательщиками Севастополя в 2021 году стали два винодельческих предприятия – Инкерманский завод марочных вин и агрофирма "Золотая балка". Всего в топ-20 налогоплательщиков попали пять виноделен.

А вот в туристической сфере дела обстоят куда хуже. Рентабельность гостиничного бизнеса и ресторанов в прошлом году едва дотянула до 2,5 процента: отрасль никак не оправится от коронавирусных ограничений. В разговоре с корреспондентом Радио Свобода представители крымского турбизнеса подтвердили, что COVID-19 принес им много неприятностей.

"Основное направление деятельности нашей компании – продажа путевок в детские лагеря Крыма. Факторами низкой рентабельности бизнеса в данной сфере я могу назвать сокращение разрешенной мощности – на 25 процентов – койко-мест за одну смену из-за ограничений в связи с коронавирусом, а также подорожание (и увеличение обязательного количества и качества) средств бытовой химии, дезинфекции и стерилизации", – сообщила Радио Свобода эксперт по детскому отдыху в Крыму, генеральный директор компании "Турмама" Елена Барскова. К этому она добавила ежегодное увеличение себестоимости отдыха, высокую стоимость и постоянное подорожание продуктов питания, ежегодное ужесточение норм и требований для объектов размещения, реализация которых требует все больших затрат, и, конечно же, сезонность.

В целом ключевым препятствием для развития бизнеса, о котором упоминают крымские предприниматели, является гигантская пропасть между затратной частью (она влияет на конечную стоимость продукта) и низкими доходами населения. "Главной проблемой является неплатежеспособность населения и несоответствие арендной платы и цен на коммунальные услуги уровню доходов населения. Разрыв раз в шесть, я бы сказала. К примеру, ты можешь взять за услугу 200 рублей, а всякие сопутствующие издержки тебе обойдутся в 1000 рублей – и это я еще не считаю налоги. Вот и как ты выйдешь в плюс в такой ситуации?" – рассказывает предпринимательница из Севастополя Татьяна Чикарева.

Некоторые помещения по два года стоят пустыми

По ее словам, малому и среднему бизнесу очень тяжело выйти на самоокупаемость. "Я связана с арендным бизнесом, и агентства недвижимости в Севастополе не хотят брать помещения под услуги. То есть, когда клиент говорит: "Сдайте мое коммерческое помещение в аренду под услуги", [риелторы] отказываются и предлагают это помещение выставить на продажу. Достаточно посмотреть, как долго работают у нас новые рестораны или салоны красоты, не говоря уже о детских центрах и прочем. Если ты не дерешь семь шкур, а много платить у нас люди не готовы, [то ты скоро закроешься]. Платежеспособность населения не покрывает даже 50 процентов вложений. Все новые бизнесы, которые открываются, выезжают только на начальном капитале: было у человека несколько миллионов, он их вложил и ждет развития, и если он за три года только вышел в ноль – он просто счастливчик!" – отметила предпринимательница.

При этом арендодатели не снижают цены на свои объекты. Возможно, это объясняется особенностями местного менталитета. "Севастополь испокон веков был тупиковым городом, здесь нет конкуренции, поэтому с ценами проблемы были всегда. Выбор невелик, поэтому [действует принцип] "творю, что хочу". Некоторые помещения по два года стоят пустыми. Ведь человеку, вместо того чтобы снизить на 10–15 процентов арендную плату, проще вообще помещение не сдавать. И такой политики придерживаются практически все арендодатели", – говорит Татьяна Чикарева.

Экономисты полагают, что самыми очевидными факторами, снижающими рентабельность бизнеса в Крыму, являются сезонность и западные санкции. Но, помимо этого, причиной краха многих предприятий стало то, что люди так и не приспособились к новым реалиям, установившимся на полуострове после событий 2014 года.

"Есть специфика ведения бизнеса: Крым и Севастополь 25 лет пребывали в составе Украины, а там есть свои, отличные от России, традиции ведения бизнеса, поэтому есть определенная сила инерции, которую за семь лет преодолеть, безусловно, очень сложно. Если говорить о молодежном бизнесе, то молодежь быстрее адаптируется к тем условиям и к тем нормам и правилам, которые предъявляются со стороны государства. Люди же состоявшиеся, которые свыклись с определенной логикой взаимодействия и с государством, и с банками, и со всем остальным, перестраиваются с большим трудом. Суть бизнеса – это адаптация. Понятно, что ситуация в Крыму [в последние годы] изменилась, но таковы правила рыночной экономики: нужно уметь приспосабливаться", – считает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

По его словам, Крым еще долгое время будет заложником своего географического положения. Даже после того как заграничные курорты снова откроются для россиян, на полуострове будет активно развиваться, в первую очередь, туризм. "Как бы мы ни хотели, чтобы развивались другие отрасли экономики в Крыму и Севастополе, но основная доля – это все-таки туристический бизнес и развитие аграрного [сектора]. В случае открытия границ, безусловно, выдержать конкуренцию с Турцией или Египтом будет достаточно сложно, но, мне кажется, за два года уже сформировалась определенная прослойка населения, которая любит отдыхать именно в Крыму, поэтому Крым и демонстрирует достаточно неплохой прирост въездного туризма", – полагает эксперт.

Консультант по стратегическому развитию компании "Капитал Регионов" Григорий Пахомов убежден в том, что крымским предприятиям пора выйти из зоны комфорта.

"К сожалению, бизнесмены Крыма не хотят создавать новые уникальные бизнесы, так как предпочитают идти по протоптанной дорожке. На полуострове существует много возможностей заниматься бизнесом, но большая часть предпринимателей придерживается стандартной модели развития бизнеса для туристов. Это локальный туризм, гостиничный бизнес, развлечения и овощеводство. Во всех этих направлениях есть существенный минус – они сезонные. Сезонный бизнес всегда низкорентабельный, и единственная возможность поднимать доходность – увеличение потока туристов. Сегодня это происходит не быстрыми темпами, так как есть прямая конкуренция с Сочи или Турцией", – заявил Пахомов Радио Свобода.

Специалист советует предпринимателям сделать своей главной целевой аудиторией местное население. "На данный момент в Крыму большинство бизнесов относится к сегменту малого. Чем меньше бизнес, тем выше должна быть рентабельность. Если малый бизнес окупается более чем за три года, то это долго. Для получения достойной рентабельности стоит рассматривать такие направления бизнеса, где будет минимальная конкуренция. [Такой бизнес] может быть востребован локальным населением и, желательно, быть новым для людей", – отметил эксперт.