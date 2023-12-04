Никите Белых запросили 12 лет колонии по новому делу

Гособвинение на суде по уголовному делу о превышении полномочий запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который уже отбывает срок по другому уголовному делу. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.
Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года, когда находился в должности губернатора. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.
В июле 2021 года Следственный комитет России возбудил против Белых новое уголовное дело – по статье о превышении полномочий. По версии следствия, губернатор, "действуя из личной заинтересованности", позволил бюджетной Кировской региональной ипотечной корпорации дать одной из частных компаний в долг 320 миллионов рублей. Как утверждает следствие, деньги не вернулись.
Как говорится в сообщении прокуратуры, 12 лет запрашивается "с зачётом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", то есть, по всей видимости, речь идёт о добавлении дополнительных четырёх лет к восьмилетнему сроку заключения.
Белых вину не признал ни по первому, ни по второму делу.
- Никита Белых в 2005–2008 годах возглавлял оппозиционную партию "Союз правых сил". В 2008 году выступил одним из создателей Объединённого демократического движения "Солидарность", однако впоследствии вышел из него. Президент Дмитрий Медведев назначил его губернатором Кировской области, его советником какое-то время работал Алексей Навальный (с его деятельностью в Кирове связано первое уголовное дело против Навального – "дело "Кировлеса". Белых, давая показания в суде в 2013 году, не говорил о виновности Навального). В июне 2016 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 28 июля 2016 года уволен с поста губернатора. Никита Белых не признал своей вины. Он отрицал факт получения взятки, заявив, что переданные ему деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области. С июня 2018 года отбывает срок в колонии в Рязанской области.
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