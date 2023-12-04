Никите Белых запросили 12 лет колонии по новому делу

Гособвинение на суде по уголовному делу о превышении полномочий запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который уже отбывает срок по другому уголовному делу. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года, когда находился в должности губернатора. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

В июле 2021 года Следственный комитет России возбудил против Белых новое уголовное дело – по статье о превышении полномочий. По версии следствия, губернатор, "действуя из личной заинтересованности", позволил бюджетной Кировской региональной ипотечной корпорации дать одной из частных компаний в долг 320 миллионов рублей. Как утверждает следствие, деньги не вернулись.

Как говорится в сообщении прокуратуры, 12 лет запрашивается "с зачётом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", то есть, по всей видимости, речь идёт о добавлении дополнительных четырёх лет к восьмилетнему сроку заключения.

Белых вину не признал ни по первому, ни по второму делу.