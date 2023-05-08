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Время Свободы

Роспотребнадзор против "Гамлета". За что закрыли театр Льва Додина

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 мая

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Время Свободы - Темы дня 8.05.2023
by Радио Свобода

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Власти оккупированных районов Запорожской области объявили эвакуацию местного населения;

В Нижегородской области взорван автомобиль Захара Прилепина;

Рамзан Кадыров раскритиковал Евгения Пригожина за угрозы вывести наемников ЧВК Вагнер из Бахмута;

Как прошла церемония коронации короля Великобритании Карла III;

В Петербурге опечатано здание Малого драматического театра – Театра Европы.

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