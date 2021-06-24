"Никто даже не засвистел". Соцсети о жёлтой звезде Егора Бероева

Однозначный герой (или антигерой) недели в социальных сетях - актёр Егор Бероев, который выступил против обязательной вакцинации, надев на пиджак жёлтую звезду.

В ответ он получил целый шквал критики, негодования и насмешек.

Анна Наринская:

Артист Егор Бероев вышел c желтой звездой в знак несогласия с тем, что непривитых (и сознательно непрививающихся) людей лишают всяких возможностей. Я сама испытываю очень двойственные чувства по поводу этих мер. Но все таки меня поражает, что за подобное обесценивание ему ничего не будет.

Шесть миллионов убитых задешево. Газовые камеры. Эксперименты над людьми. Освенцим. Майданек.

Если б он вышел не с желтой звездой «антиваксера», а с значком «Свободу Навальному», за его карьеру (как минимум) можно было б начинать беспокоиться.

Но у нас есть смелость наказуемая, и есть –приемлемая. Как у Бероева

Аркадий Дубнов:

Я не знаю, какой Егор Бероев - актёр, но понимаю, что пошлость, иногда свойственная нарциссической натуре, может послужить удачному «творческому» стартапу в нынешней России.

А если ещё приложить немного скудоумия, то успех обеспечен, - Voila!

Евгения Литвинова:

Образованный артист нынче пошел! Широким кругозором сражает наповал.

Артист Егор Бероев и про Холокост слышал, и фразу "моё тело - моё дело" встречал. Культурный человек.

Накопленный багаж знаний Бероев решил выплеснуть на зрителей во время вручения премии "Тэффи": пришел с нашитой на костюм шестиконечной желтой звездой.

Повод для такого маскарада - нежелание Бероева прививаться от коронавируса. Артист почувствовал ущемление своих прав со стороны московских властей и вообразил, что геноцид евреев - это примерно то же самое. И отказ женщинам в праве на аборт - то же самое. Что вспомнил - то и сравнил с требованием вакцинации.

Образованность, начитанность - это похвально, но всё, что не нравится, сравнивать с Холокостом, - глупость, пошлость, бестактность и неспособность к эмпатии.

Не надо так

Лёля Шергова:

Услышала, как вышедший на сцену с желтой звездой Егор Бероев (это он с Холокостом разные условия для привитых и непривитых сравнивает, а «еврей» он - потому прививаться не хочет) говорит среди прочего «мое тело - мое дело».

Потом почитала, что такие же яростные антиваксеры пишут: они, конечно, в свободное от борьбы с прививками время пишут о жизни с момента зачатия.

Лев Рубинштейн:

Вдруг подумал. А вот то, что при записи в бассейны требуют медицинские справки, - это тоже, что ли, сегрегация и фашизм? Тут тоже, что ли, надо протестовать с желтыми звёздами на груди?

Сергей Борзов:

Я думал, что он умнее: прикрепить на грудь "желтую звезду", выйти на сцену прочитать антипрививочный спич и в конце сравнить холокост и репрессии с запретом посещать ресторан без антител. Т.е. для него не пройти в бар или ресторан это как в Бабий яр или в ГУЛАГ ???.

И после этого, за кулисами спокойно снять "звезду" и улететь в Волгоград , на Мамаевом кургане читать стихи про войну на федеральном канале.

И еще аплодисменты в зале - это значит для большинства участников ТЭФИ это все было абсолютно гармонично.

А вы говорите Оля Бузова во МХАТе с зарплатой больше, чем у заслуженных артистов....

Рустем Адагамов:

В голове не укладывается, как нормальные, современные люди всерьез способны сравнивать трагедию Холокоста и антиковидные запреты на посещение ресторанов для тех, кто не хочет вакцинироваться. Не могу понять, зачем вообще в этом случае трогать тему Катастрофы, гибель миллионов людей, из-за того, что кого-то из антиваксеров перестанут пускать в общепит или на работу. Вы там, по-моему, с ума все посходили. Как этот Бероев, напяливший шестиконечную звезду. И как те, кто его защищает. Удивлен, насколько инфантильна здешняя аудитория, которая считает такие сравнения уместными. Не понимая, что это бестактно и недопустимо. Сравнивайте свои проблемы с чем угодно, но Холокост не трогайте.

Борис Берман:

Я привился, однако в споры с теми, кто не хочет прививаться, не вступаю; переубедить их сможет только (не дай Б-г) беда, случившаяся с их близким. Но когда в своих аргументах они сравнивают «принудительную вакцинацию» с Холокостом, это too much.

Может, они и не считают себя антисемитами, но сравнение, к которому они прибегают, - это юдофобия. Даже если они этого не осознают.

Мерзость, одним словом.

Михаил Ходорковский:

Как насчёт того, чтобы ещё раз надеть жёлтую звезду и произнести речь об «иноагентах», «экстремизме», посадках активистов и кандидатов в депутаты? Или «это другое»?

Евгений Казачков:

Важно отметить, что артист не возмущен тем, что потомки победителей допустили гибель от пандемии сотен тысяч сограждан, включая ветеранов. Артист не возмущен тем, что потомки победителей последовательно лишены честных выборов, независимого суда и СМИ, свободы слова и презумпции невиновности. Артист не возмущен тем, что потомки победителей допустили навешивания ярлыков «иностранный агент», «экстремист» и «нежелательная организация» на общественных деятелей, журналистов и простых граждан. Артист не возмущен тем, что потомков победителей погрузили в мракобесие и интеллектуальную деградацию, которая не даёт осознать базовых вещей о медицине, науке, вирусе и вакцинах.

Нет, из истории Холокоста артист сделал один вывод: нельзя заставлять людей делать прививки.

Митя Алешковский:

Егор Бероев, как лицо современного скудоумия. Желтая звезда (Лата, знак позора) — символ, который должны были носить евреи в период Холокоста. В концлагерях свои знаки различия были еще и у политических заключенных, цыган, свидетелей Иеговы, гомосексуалов и прочих.

«Ни одна человеческая жизнь не может приноситься в жертву общественному благу», — сказал Бероев сразу после того, как объявил, что он не привился от коронавируса.

То есть сам Бероев легко ходит и заражает других людей, но делает это с достоинством.

Он выходит на сцену и реально сравнивает необходимость предьявить QR-код для посещения кафе с уничтожением в газовой камере.

Желтую звезду обязаны были на себе носить люди, которых собирали в гетто, отправляли в концлагеря, которых ждала смерть, чей народ уничтожала власть.

Егора же просто просят не заражать других.

Его никто не вынуждает прививаться, нет, просто не допускают потенциального разносчика заразы в публичное место. И эту (совершенно правильную и нужную) меру этот милый человек сравнивает с Холокостом, нацепив на грудь желтую звезду. Действительно, если бедняга Бероев не сможет выпить кофе с круассаном, то испытает страдания, как в Освенциме, не меньше.

«Я проснулся в мире, где это (вакцинация) стало опознавательным знаком — гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами».

Так вот, мне кажется, что после такого заявления Егор должен проснуться в другом мире, в другой резервации, где он не будет иметь возможности принимать участия в мероприятиях, пока не извинится перед теми, чью память оскорбил своей выходкой со звездой и перед теми, кто умер или потерял родных в пандемии коронавируса из-за таких, как он.

Татьяна Малкина:

милый, милый егор бероев надел на себя желтую звезду в знак солидарности с угнетаемыми антиваксерами (церемония тэфи в ублюдочном театре эт сетера - это то, что было нужно в городе, где накануне госпитализировали 9 120 пациентов с модной болезнью, несомненно).

друзья мои постят яркие тексты против сегрегации - мол, не ступит нога моя в позорные рестораны, где отделяют чистых от нечистых. цифровая тюрьма, гуманизм повержен. знакомые бойцы ресторанного бизнеса говорят о госфашизме.

черт, черт, это невыносимо.

в рестораны, [чёрт возьми], можно не ходить! роскошь принять соответствующее решение - ваша, а не оберштурмфюрера сс, не тройки, не ккк. она не зависит ни от формы вашего носа, ни от цвета вашей кожи, ни от ваших политических убеждений или религиозных воззрений. вас просят либо о вакцинации, либо ждут отрицательного пцр. вас не сожгут в печи, не уморят голодом, не удушат в газовой камере, не расстреляют, не затравят собаками, не линчуют, не побьют камнями. вы просто произвольно не пойдете - о ужас! - в ресторан (ногами не пойдете, а, например, закажете еду оттуда, подешевле будет, привезет непривитый бесправный курьер).

люди, вы что, в самом деле [обалдели]?

вам конституцию обнулили, у вас крымваш с войсками на границе, вас грабит жкх, ваша страна воюет и испытывает оружие в сирии, ваши россияне обожают сталина пуще христа, ваших сограждан сажают за репосты, ваши рестораны, кстати, ежедневно [унижают] сто вымогающих служб, у вас выборы всех уровней [украли], вам бордюры с плиткой на голову кладут два раза в год, у вас отряд косоруких отравителей на ваши деньги гастролирует по миру, у вас мир на грани войны был еще неделю назад, у вас половина врачей - антиваксеры безграмотные, у вас отняли и украли все, что можно, и что нельзя, вас имеют непрерывно, в совсем извращенных формах в том числе.

и вот, значит, внезапно настал момент истины - ваше седце разбито прививочным гетто, входом в рестораны по куар-кодам (которые продаются, покупаются, подделываются, игнорируются, рисуются и проч., но вам непереносимо омерзителен принцип).

ну ок.

и, да, я знаю, что дело не только в ресторанах. а в идиотском приказе разным работодателям вакцинировать 60% своих работников под угрозой увольнения. да, это такое государство - импотентное, некомпетентное, непоследовательное, и на елку сесть и [задницу] не поцарапать, каштаны из огня таскать вам, есть их - не вам.

но. дорогие противники попрания прав и сегрегации, государственного насилия и чрезвычайных мер, вы заслуживаете этого государства, ей богу. вы просто идеальная пара.

Валерий Вечорко:

Возмутительно слышать такие слова со сцены от образованного и популярного человека, чье мнение может оказаться решающим для многих при принятии решения о вакцинации. При чем здесь вражда? О чем вообще речь?! Вакцинацию обсуждать лучше медикам, микробиологам и санитарным врачам. Тем, кто знает, что такое вирус, видел его, бывал в красной зоне. Тем, кто знает - что на кону стоят жизни. Все, точка. Мнение должно быть взвешенным и компетентным. Из-за досужих разговоров мы уже видим результат медленной вакцинации москвичей, теперь снова живем на пике третьей волны. Что нам еще нужно? Получить вторую Италию или Америку? Или все-таки последовать примеру цивилизованных стран, в том числе Израиля. Честь, достоинство - слова прекрасные, но в данном случае, когда мы уже больше года живем в экстремальном режиме, сдерживаем натиск вируса, эти слова больше уместны по отношению к тем, кто ведет себя ответственно. Только коллективный иммунитет, только вакцинация, без вариантов.

Павел Каныгин:

Сначала удивляешься, думаешь про себя: ну поразительно, а вот этот весь зал ТЭФИ, который хлопает пошлости и мерзости поступка Егора Бероева и никто даже не засвистел - это тоже мастера культуры Российской Федерации? Человек на полном серьезе сравнил себя с жертвами Холокоста и нацепил желтую шестиконечную звезду, потому что в Москве и Подмосковье его больше не пустят в рестораны, не дадут подвергнуть риску людей вокруг - и зал этому хлопает..

Потом осознаёшь, что это, конечно, грустный пример инфантилизма и чудовищной каши в головах «цвета нации», что уж там говорить в целом.

В Америке мои друзья с восторгом встретили новость о том, что в России раньше США стала доступна массовая вакцинация, многие всерьёз думали о том, чтобы приехать и привиться, а те из иностранных коллег, кто жил в Москве, поставили себе Спутник одними из первых в декабре - и еще до публикации в Lancet.

В России же я встречаю дремучий скепсис не только среди многих коллег, но и среди врачей: в вакцинацию не верит ни мой стоматолог, ни терапевт, ни кандидат м.н., у которой я весной проходил диспансеризацию. Причём аргументами чаще всего оказывается довод о недоверии государству. И это тот момент, когда контраргументов действительно не так много - власть последние десятилетия только и делала, что уничтожала доверие себе, одновременно отравляя и отупляя массовое сознание.

Так, что даже у тех, кто сохранил способность смотреть на мир критически, качество и количество недоверия перевешивает здравый смысл, логику и доказательную медицину. Так что Бероев, конечно, совершил пошлый и глупый поступок, но почему это встречает такие бурные овации - виноват уже не он.

Впрочем, Егор, конечно же, не в одиночестве.

Мария Шукшина:

Перед тем, как выйти на сцену, Егор поделился со мной своими мыслями, ну, а вы уже знаете, моя поддержка будет всегда 💯 таким поступкам. И, да, это именно Поступок - выйти на публику с желтой звездой Давида - в наше время тотальной массовой лжи! Ничто не забыто, господа неофашисты!

Но самая главная поддержка Егора - это его жена Ксения Алферова, которая, я знаю, всей душой переживает за то, что происходит в нашей стране, за людей, и тот же праведный гнев в ее сердце на разделение общества, навязанное нам всем сверху, и попрание принципа добровольности, о котором нам только недавно говорил президент...

Спасибо вам, дорогие ребята! Нашего полку прибыло! Уррра!

Анатолий Несмиян:

Поступок Егора Бероева, вышедшего на сцену с желтой звездой на пиджаке, вызывает, безусловно, лишь уважение. В нынешней России открытая позиция - это уже государственное преступление. Поэтому её высказывание - акт личного мужества.

Анна Шафран:

Сейчас, судя по всему, начнётся бичевание Егора Бероева. И, считаю, это очень печально и вредно. О чём он сказал накануне? О грядущей и неизбежной сегрегации общества по признаку привит/не привит. Он, заметьте, сказал, что у него есть привитые друзья и никогда раньше эта тема не была предметом каких-либо дискуссий. Он не выступал и против прививок, не надо приписывать человеку того, чего он не говорил. Дело каждого. Попытки стигматизировать, унизить и исключить из общественной жизни людей, которые по тем или иным причинам не хотят вакцинироваться - всё это мы уже проходили. Желтые звёзды на одежде евреев - это понятный всем исторический пример. Так в своё время выделяли из общества дискриминируемую группу.

Сейчас мы пока что не дошли до требований непривитым носить какой-либо отличительный знак. Но инициативы о продаже билетов на самолеты и поезда по специальному сертификату о прививке - что это как не сегрегация, разделение людей на первый и второй сорт? Тот, кто не привит по противопоказаниям или не в то время, когда устарел срок давности, кто не привит по другим соображениям - теперь не сможет нормально учиться, получать медицинскую помощь, передвигаться по стране и миру, посещать разные мероприятия?

Поэтому Егор Бероев прав. Об этом нужно говорить. Прививка, как и любое медицинское вмешательство может и должна быть только добровольной. Сегрегация недопустима.

Татьяна Краснова:

СПАСИБО ТЕБЕ, ГОСПОДИ, за то, что, оказавшись в очередной раз перед вывеской "собакам и евреям вход запрещен", я, на старости своих лет счастливо и спокойно остаюсь "с евреями и собаками".

А ведь черт знает как могла жизнь повернуться...

(простите за еще один дисклеймер, но баню я уже не покладая рук...)

PS Ну и не знаю, может, стоит дополнительно сказать, что будь у меня хоть шестнадцать сертификатов и по три куар-кода на каждой части тела - порога бы не переступила... или и так ясно?

Михаил Конев:

Артист Егор Бероев не прав.

Конечно, сравнение посещения кабаков с чертой осёдлости выглядит неуместным. Безусловно, публичные сомнения в необходимости вакцинации сегодня вредят общему делу - делу выживания физического и бытия социального. Ну и про жёлтую звезду на груди не написал только ленивый.

Но так же не правы те, кто сегодня в агрессивной истерике забрасывает камнями Бероева, не понимая, что он лишь индикатор мнения части населения страны. Хотим мы этого или нет, но в Москве, Петербурге, Смоленске и других богохранимых городах остались люди, которые по тем или иным причинам сомневаются перед заветным уколом. Большинство из них - не антиваксеры, не идиоты, не быдло и не мудаки. Людям много кнута и вовсе не нужен пряник - дайте чуть больше информации от тех, кому они привыкли доверять.

Ольга Галицкая:

Читаю, как дружно и единодушно кинулись топтать Егора Бероева. Обзывают, обличают, ругают последними словами. Уже и Ольге Бузовой пришлось подвинуться, нет ее теперь в топе дня.

Счёт Бероеву предъявлен серьёзный и гневный: почему не сказал ни слова о прочих попранных правах граждан РФ, исчезающих каждый день. Отчего не выступил по всем давно наболевшим общественно важным и никак не решаемым вопросам.

А по-моему, он имел полное право говорить о том, что его лично зацепило больше всего.

Смысл речи актёра на самом деле прост, понятен и очевиден. Как и сравнение с Холокостом (не спешите громко вопить и возмущаться). Когда во время Второй Мировой войны обезумевшие борцы за чистоту арийской расы пытались изничтожить часть человечества под корень, причина была только одна и она чудовищна: нацистов не устраивала эта национальность. Кроме них, все, по их мнению, были людьми второго сорта. Страшный грех Холокоста имел самые мрачные и кровавые последствия. Нет и не будет ему прощения.

Между тем, принадлежность к той или иной национальности - это не вопрос самостоятельного выбора. Это данность, признак, данный человеку с рождения. Его не изменить и не отменить. От этого человек не становится лучше или хуже. Нельзя никого заставить стать кем-то другим, остаётся только подавить у человека личную волю, уничтожить жизнь.

Что абсолютно ужасно и преступно.

Практически то же самое касается и вопросов здоровья. В том смысле, что именно сегодня - это чуть ли не единственное, что полностью и безоговорочно находится в ведении самого человека.

Не каждый готов ежедневно бороться против фальсификации выборов. Не всякий уверен, что у него получится изменить подлую, попирающую закон незаконную систему правосудия. Вообще непонятно, что делать, чтобы вытащить из тюрьмы Навального и всех политзаключённых.

Но уж вопросы собственного здоровье - это точно территория решений любого человека. Особенно в условиях, когда государство явно боится объявить локдаун - лишь бы избежать оказания материальной помощи обычному, отдельно взятому гражданину. Каждому. Нельзя непривитых по каким-то причинам людей просто взять и исключить из числа «нормальных» граждан. Немыслимо навешивать по чьей-то злой воле на невакцинированных ярлык человека второго сорта.

Екатерина Барабаш:

Несколько лет назад я расфрендила Егора Бероева за его рассуждения об украинских "фашистах". Но сегодня мне ничего не остается, как вступиться за него. Не умаляя бестактности его перформанса, я хочу лишь заметить, что направлять коллективную ненависть на актера и в общем-то хорошего человека, энтузиаста благотворительности, попытавшегося объяснить недопустимость действий властей и сделавшего это предельно наивно и неуклюже, - по-моему, это хуже, чем любая бестактность. И да - возникшая в миллионный раз тема "все актеры априори тупые" - такая же ничтожная, как и повсеместная советская уверенность в том, что актер должен быть гуру духовности и интеллекта.

Борух Горин:

У меня есть одна тяжелая для жизни черта — я автоматически начинаю сочувствовать жертве всеобщего отчуждения, если он не убийца и не растлитель малолетних.

Утром я дал небольшой комментарий про перформанс актера Егора Бероева. Безвкусный, бестактный, возмутительный. И очень глупый.

А часов через пять журналист спросил меня, собираемся ли мы подавать на Бероева в суд. Такое предположение показалось мне ещё более абсурдным, чем сам перформанс.

Потом я увидел, что многие с удовольствием бы уничтожили на данном этапе актера Бероева.

Слушайте, но это же страшнее его дурацкой выходки. Халас. Хватит.

Ирина Цвей:

Я давно не была в ресторанах. И не собираюсь. Но это мое личное дело. Поступок Егора Бероева на ТЭФИ ( вышел с пришитой желтой шестиконечной звездой ) считаю идиотским. И это тоже мое личное дело. Любое разделение людей по любому принципу - преступно. И дело не в ресторанах и куаркодах, а в том , что нас уже давно разделили, только сейчас это всплыло в какой-то омерзительной форме: привитый- непривитый - яркий пример. Я вакцинировалась два месяца назад. Это тоже мое дело. А вот дело государства, на мой взгляд, закупить международные вакцины. Но дело же не в людях! Это только бизнес и политика! А со звездой Давида аккуратнее, пожалуйста - это не пионерский значок.