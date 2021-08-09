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Никто не хотел умирать. Александр Генис – о ковид-диссидентах

В программе самого популярного в США новостного канала Fox News разразился спор между двумя вакцинированными ведущими о том, следует ли всем прививаться от ковида. Один защищал святое право каждого американца распоряжаться собой по своему усмотрению, а не по указке правительства, чья задача — ограждать граждан страны от внешних опасностей, а не от внутренних болезней.

"Но ведь непривитые, – возразил ему оппонент, – составляют 99 процентов всех тяжело больных в Америке, именно они сегодня заполняют больницы и часто умирают в мучениях". – "Это их свободный выбор, в который власть не смеет вмешиваться", – не сдался первый спорщик. "Никто не хотел умирать", – резюмировал второй, вспомнив о 623 000 жертв инфекции коронавируса в стране. Подобные распри сегодня опять разрывают Америку, вновь разделившуюся на два лагеря. На этот раз ставка не только политика, хотя и она тоже, а жизнь и спасение страны от пандемии.

Вакцина, которую справедливо считают медицинским чудом, доступна в США всем, всюду, мгновенно и бесплатно. Вы можете привиться в аптеке, супермаркете, на дому, даже по пути, чуть ли не на бензоколонке. 159 миллионов американцев получили обе прививки, и ещё 25 миллионов ждут вторую. Но около 100 миллионов пока не привиты. Между тем ученые сейчас утверждают, что для обретения коллективного иммунитета необходимо 90% вакцинированных, а в сегодняшней Америке таких только 70%. Разница в 20% судьбоносна: меньшая часть населения держит в заложниках большую, мешая излечению страны, выздоровлению экономики и окончанию проклятой пандемии.

Чтобы переубедить противников вакцины, надо сперва понять, кто они. Особое исследование, проведенное в 17 штатах США, разделило всех непривитых на две группы. Одну составляют прокрастинаторы – те, кто не торопятся, считая себя слишком здоровыми, а хлопоты, даже минимальные, чересчур утомительными. Они не безнадежны, так как поддаются на уговоры, падки на соблазны вроде лотереи, угощения или просто ста долларов в качестве стимула. Настоящую угрозу представляют упорствующие ковид-диссиденты, а это около 20% всех тех, кому следует привиться, но которые категорически отказываются это сделать, хотя они и живут в тех штатах (больше частью южных), где болезнь особенно свирепствуют. Кто же эти люди?

Согласно тщательно собранной статистике, к ним относится консервативное белое население негородской Америки, голосующее (67%) за Республиканскую партию. Среди причин отказа от вакцины – страх последствий, убеждение в том, что Бог и так защитит от заразы, общая подозрительность к правительству. Больше многого другого их объединяет доверие к так называемым альтернативным источникам информации, которые в изобилии поставляют шарлатаны интернета.

Пандемии сопутствует социально-психологическая эпидемия

Я сам знаком с жертвами этой псевдомедицинской дезинформации и по опыту знаю, как трудно её опровергнуть. Хотя мои ковид-диссиденты не имеют ничего общего с вышеописанной группой населения, они разделяют те же заблуждения: болезнь выдумали враги, она не страшнее гриппа, вакцина смертельно опасна, она убила множество людей, но эти смерти скрывают власти, все, кто продвигают вакцину, – тайные агенты фармацевтов, Билла Гейтса и, наверное, Джорджа Сороса.
Убежденные в своей правоте противники вакцинации объединяются в воинственные фаланги протестующих, которые навязывают свою волю другим. Так в Миссури, одном из наиболее сильно страдающих от болезней штатов, те, кто всё же решил сделать прививку, скрывают свою внешность и умоляют аптекарей ничего не говорить соседям и родственникам, посчитавшим бы их предателями.

Всё это значит, что пандемии сопутствует социально-психологическая эпидемия. Она – следствие девальвации истины и унижения факта. Когда изрядная часть страны верит в то, что настоящим президентом страны является проигравший на выборах (на 8 миллионов голосов) Дональд Трамп, ложь становится лишь одной из легитимных версий событий и называется альтернативной правдой.

Дело не в том, что интернет заставляет верить в идиотские слухи, он предлагает те, в которые хотели бы поверить, но стеснялись, пока Сеть не нашла миллионы единомышленников. Разделенные на толпу слухи, мифы и легенды выглядят уже не симптомами, а правдоподобной версией чего угодно: земля плоская, Трамп – мессия, Навальный – американский шпион, ковид – выдумка, вакцина – орудие порабощения.

Поскольку бороться с ковид-диссидентами научными фактами бесполезно, то власти переложили, хотя бы отчасти, груз ответственности с Вашингтона на рынок. Борьбу за вакцину начали частные компании, которые пользуются правом запрещать у себя работать непривитым сотрудникам. Среди таких фирм – крупнейшие работодатели страны: Wallmart, Google, Disney, Uber, 500 колледжей и университетов, семь миллионов федеральных служащих и вся армия. Таким образом, Белый дом сдал орудие принуждения преимущественно в частные руки, оградив себя – насколько это возможно в раскаленной сегодня политической атмосфере – от обвинений в тираническом подавлении нашей свободы заболеть.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий подкаста и радиопрограммы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка" ​

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