Время инфодемии. Дарья Провоторова – о теориях заговора

Беспокойный 2020 год, сопряженный с пандемией COVID-19 и вытекающими из неё социально-экономическими потрясениями, создал благотворную почву для широкого распространения теорий заговора. Появились и новые фантазии: обвинения в распространении короновируса с помощью технологии 5G, через ГМО или по злому произволу Билла Гейтса, слухи о преднамеренном распространении вируса правительством Китая или американскими военными, отрицание существования самого вируса и усиление антипрививочного движения... Всемирная организация здравоохранения назвала этот период “инфодемией” – временем, когда поток данных смешан с ложью, иногда влекущей за собой разрушительные последствия.



Теории заговора, порожденные социальными проблемами и пандемией, получили особо широкое распространение в массовом сознании за последние пару лет. Некоторым они кажутся просто забавными и занимательными, у других праздный интерес перерастает во что-то большее. Вам наверняка известны теории заговора, например о существовании мирового правительства. Вы наверняка слышали о теории плоской Земли. Американцы были на Луне? Однако 49% россиян с вами не согласятся.

Дело не в незнании или глупости. Конечно, люди с более низким уровнем образования больше подвержены влиянию подобных идей, однако такие теории распространены и среди публики с университетскими дипломами. Почти треть жителей Германии верит, что миром правят “тайные силы”, 4 из 10 американцев считают, что уровень смертности от COVID-19 "намеренно и сильно преувеличен", 27 процентов считают, что вакцины от COVID-19 могут быть использованы для имплантации чипов, один из трёх американцев полагает, что глобальное потепление – это обман, 60% британцев верят по крайней мере в одну теорию заговора о том, как управляется страна, а 49% жителей Нью-Йорка допускают, что правительство США было замешано в терактах 11 сентября. Теории заговора не новы – это вечно юный образ мышления, к которому обращаются во время кризиса, когда что-то неясно.

Конспирологическую теорию можно определить как концепцию, предполагающую “заговор, осуществляемый тайно, обычно могущественной группой людей, преследующих какую-то зловещую цель”. Конспирологическое мышление построено на разделении мира на “массу” и “демиургов”. Есть-де тайное правительство, тайная организация, спецслужбы, масоны, Бильдербергский клуб, иллюминаты, Ротшильды, рептилоиды, евреи или т. п., которые всем управляют, у них есть план и этот план они претворяют в жизнь. Возможно, такие идеи могут вызвать у вас улыбку, однако вера во все эти конспирологические теории во многом обусловлена психологией, а также работой человеческого мозга, и списывать это на глупость слишком сильное упрощение. Почему люди верят в теории заговора?

Они возникают в контексте страха, беспокойства, недоверия, неуверенности и чувства беспомощности. Последние годы многим принесли источники таких чувств: пандемия, затрудненная социальная мобильность, экономическая рецессия, а также технологические скачки и противоречия социального прогресса. Конспирология привлекает тех, кто чувствует: всё выходит из-под контроля.

Что определяет предрасположенность к вере в теории заговора? Коктейль личностных качеств. К ним относят, например, высокий уровень тревожности, высокую потребность в контроле над окружающей средой, высокую потребность в субъективной уверенности или низкую терпимость к двусмысленности. Такие люди, как правило, отрицательно относятся к власти, чувствуют себя отчужденными от политической системы и считают современный мир непонятным. Сторонники теорий заговора часто бывают подозрительными и недоверчивыми, у них низкая самооценка, часто наблюдается сильное желание чувствовать себя уникальным и особенным. Вера в теории заговора нередко сопровождается верой в паранормальные явления, скептицизмом в отношении научных знаний и слабостями аналитического мышления, а также связана с религиозностью. Психология выделяет ещё ряд процессов, которые способствуют уязвимости человека к конспирологии.

Одна из причин, по которой теории заговора возникают с большой регулярностью, связана с желанием навязать миру структуру и распознать закономерности. Человеческий мозг научился видеть закономерности практически во всем, это эволюционное преимущество, но также и естественная тенденция. На самом деле у этого явления есть название: апофения – тенденция воспринимать значимую связь в случайных ситуациях. Отличный пример того, как эта особенность нашего мышления проявляется в теориях заговора, – это одна из самых распространенных конспирологических теорий в США, связанная с убийством Джона Кеннеди. Тогда, в момент покушения на жизнь президента, в объективы десятков фотокамер попал мужчина, державший в руках раскрытый зонт. И несмотря на то, что ещё в 1978 году этот человек объяснил причину, почему в солнечную погоду он решил взять с собой зонт, теория заговора о причастности к убийству главы государства группы неустановленных лиц до сих пор имеет широкое распространение (61% американцев придерживаются этой идеи). Два факта не связаны друг с другом – убитый президент и человек с зонтом, но наш мозг требует связать их и объяснить совпадение, поэтому достраивает смысл, которого нет. Способность видеть закономерности была полезной чертой выживания для наших предков, ведь лучше ошибочно обнаружить признаки хищника, чем не заметить его.

Еще одна особенность мышления, способствующая благоприятной почве для конспирологии, – принцип преднамеренности. Исследователь Роб Бразертон в книге “Недоверчивые умы” описывал такое исследование. Людям были показаны 3 предложения: “она наступила собаке на хвост”, “он спалил дом” и “она лопнула шарик”, а затем задан вопрос о том, какие из них они интерпретировали как преднамеренные. Оказалось, что чем больше предположений человек понимал как преднамеренные, тем больше он склонен верить в теории заговора.

Идеология осажденной крепости и идея международного заговора против русского народа транслируются Кремлём не первый год

Проекция – другой механизм психологической защиты, определяющий склонность к конспирологии и описанный еще Зигмундом Фрейдом. Чтобы оценить мотивы поступков другого человека, люди склонны ставить себя на его место, в каком-то смысле приписывать другому свои мысли и побуждения. Так школьники, списывающие на экзамене, уверены, что списывающих большинство. Ещё один феномен, сопровождающий веру в теории заговора, – так называемое слепое пятно. Человек склонен переоценивать свои знания. В пример этого можно привести забавное исследование: у людей спрашивали, знакомы ли они с устройством велосипеда, а потом просили схематично нарисовать его. Оказалось, что примерно половина людей, уверенных в том, что они прекрасно знают принцип работы велосипеда, не смогли его изобразить. У каждого из нас существует огромный набор "слепых пятен", которые мозг заполняет подвернувшийся информацией, поверхностные знания мы принимаем за глубокое понимание, даже не осознавая своих заблуждений.

Люди – социальные животные, и с эволюционной точки зрения общественный статус гораздо важнее правоты. Эффект социального влияния на поведение был продемонстрирован в 1968 году экспериментом, проведенным американским социальным психологом Стэнли Милгрэмом. Исследователи попросили прохожего встать на оживленном углу улицы Нью-Йорка и в течение минуты смотреть в небо, а психологи следили, кто последовал его примеру. Затем на то же самое место поместили группу из 5 человек, что в четыре раза увеличило количество последовавших их примеру прохожих; 15 человек, смотрящих в небо, заставило ещё 45% горожан устремить свой взгляд наверх. Эксперимент показал: люди сильно мотивированы делать то, что делают другие. Таким образом, социальное доказательство – это гораздо более эффективный метод убеждения, чем доказательство, основанное на фактах.

Когда дезинформация предлагает простые объяснения случайных событий, она помогает восстановить чувство свободы воли и контроля, именно по этой причине многие из теорий заговора о происхождении коронавируса стремятся объяснить саму пандемию. Осенью минувшего года группа учёных опубликовала исследование, в котором жители США, Великобритании, Ирландии, Испании и Мексики оценивали утверждения, содержащие наиболее распространенную дезинформацию о COVID-19. Большинство испытуемых точно определили ложные факты, но некоторые (до трети опрошенных) с готовностью приняли их за правду, например, выразили согласие с утверждением о намеренном распространении вируса.

Конспирология занимает важное место в жизни именно таких информационных автократий, как Россия, – идеология осажденной крепости и идея международного заговора против русского народа транслируются не первый год. Летом 2020 года ВЦИОМ опубликовал данные о том, как россияне относятся к теориям заговора и какие из них наиболее популярны среди жителей нашей страны. Согласно итогам опроса, 60% россиян верят в существование сил, пытающихся переписать российскую историю и навредить России, 54% уверены, что есть люди, которые хотят разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Конечно, в основном таких идей придерживаются люди 60 лет и старше, да и в качестве данных от ВЦИОМ у многих возникают сомнения, однако такие цифры выглядят пугающе. Согласно расследованию “Ведомостей”, в период с 2011 по 2018 год упоминание в СМИ теорий заговора выросло в среднем в 6–9 раз. Лидирует в повестке федеральной прессы как раз теория об умышленной фальсификации и искажении российской истории со скрытой целью навредить России и приуменьшить ее величие. Эта тема была популярна в руководстве страны, отчёты об их высказываниях составляют 80% всех упоминаний в СМИ.

Некоторые теории заговора могут быть безобидным развлечением или признаком обоснованного скептицизма, однако иногда они могут быть опасными. Они могут привести к потере веры в медицинские и научные знания, к политическому размежеванию и даже к насилию. Сегодня теории заговора представляют собой серьезную проблему для общества. Они часто совершенно абсурдны, полностью лишены достоверных доказательств, но их почти невозможно опровергнуть, по крайней мере, в умах верующих.

Дарья Провоторова – блогер, Санкт-Петербург



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