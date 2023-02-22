Никто не хотел воевать. Александр Подрабинек – об уклонистах и беженцах

Война отменяет многие законы, но не отменяет желания жить. Одни принимают войну как вызов и рвутся в бой, другие покорно следуют судьбе, третьи бегут прочь, спасая себя и свои семьи. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала войны и до середины февраля этого года Украину покинуло более 8 миллионов человек, большинство из них женщины и дети. 2,5 миллиона человек вернулись в страну. По разноречивым сведениям, из России за год войны эмигрировало от 700 тысяч до одного миллиона человек, в значительной части это мужчины призывного возраста, скрывающиеся от мобилизации.

Мотивы несения военной службы в России и Украине резко различаются. В России рекруты идут на фронт в основном под страхом репрессий, по устоявшейся привычке к подчинению, ради заработка или по профессиональной обязанности. Отправившиеся на фронт добровольцами заключённые рассчитывают таким образом заслужить себе освобождение. В Украине мобилизованные на войну граждане сражаются за свободу и независимость своей страны. Причины войны ими осознаны, их поведение вызывают уважение. Вероятно, никто из них не хотел воевать, но их обязывает к защите родины не только политика государства, но и чувство долга.

При всей разнице в ситуации в России и Украине бегущих от войны объединяет одно: стремление спасти свою жизнь, часто нежелание жертвовать собой ради интересов нации или государства. Государственники и патриоты осуждают таких людей как дезертиров и предателей.

В России создаются многочисленные заслоны для скрывающихся от мобилизации и дезертиров. Их вылавливают на государственных границах, объявляют в розыск, преследуют их родных. В Государственной думе обсуждают законопроекты об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации. Военные комиссариаты спешно обзаводятся современными информационными технологиями, позволяющими дотошнее следить за призывниками и уклонистами. Все усилия направлены на то, чтобы бесперебойно поставлять пушечное мясо для военной агрессии против Украины.

Если человек не разделяет ценностей своей общины, он вправе покинуть ее в любой момент

Довольно жёстко ведут себя в отношении уклонистов и власти Украины. Выезд за границу запрещён мужчинам возрастом от 18 до 60 лет. Украинский медиа-центр, ссылаясь на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, сообщает, что за неполный год с начала войны на государственной границе вне пунктов пропуска при попытке нелегального перехода границы задержано более девяти тысяч человек. Ещё почти четыре тысячи человек задержаны в пограничных пунктах пропуска при попытке покинуть Украину по поддельным документам. Время от времени появляются сообщения из разных украинских городов о судебных процессах над отказниками от военной службы и мобилизации в армию. По данным на сентябрь прошлого года, по материалам оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы Украины в связи с незаконным переходом границы открыто более 1.450 уголовных производств

Государство требует от граждан защищать национальные интересы или то, что оно под этим понимает. Собственно, это позиция любой государственной власти. Во время войны во Вьетнаме (1966-1973) общее число дезертиров из армии США и уклонистов от призыва составило, по разным оценкам, от 500 до 570 тысяч человек. Некоторые из них привлекались к судебной ответственности, но большинство просто скрывались в других странах.

Если рассматривать вопрос не в политической плоскости, а с точки зрения прав человека, то мотив ведения войны не имеет значения. Разумеется, война войне рознь, но нравственные оценки у каждого свои, и они могут быть очень разными. Закон же призван регулировать защиту права, а не индивидуальный нравственный выбор. Во время войны во Вьетнаме в американском обществе столкнулись две основные идеи: идея поддержки антикоммунистического движения в Индокитае и идея пацифизма и осуждения любой войны. За каждой из них стояли свои аргументы и нравственные ценности. Спорить о них можно, но это не решает главного вопроса: обязан ли гражданин исполнять свой воинский долг или отдавать свою жизнь за государственные интересы только потому, что он родился и вырос в этой стране?

Откуда у российского гражданина берётся долг по защите своего отечества от подлинного, а тем более от мнимого врага? Когда и кому он успел задолжать? Почему он должен ценой своей жизни отстаивать в войне с Украиной сумасбродные идеи неадекватной диктатуры? Какой долг висит на украинском гражданине, которого призывают отстаивать суверенитет и независимость его страны? Из чего этот долг образовался? Если гражданин равнодушен к свободе своей страны и по каким-либо причинам не ценит государственную независимость, то справедливо ли принуждать его к жертвенному поведению ради идей, которые он не разделяет?

Неразрешимость противоречий между интересами индивидуальными и общественными – тема вечная. Хорошо, когда эти интересы совпадают. А когда нет? Какой может быть правовой выход в ситуации личного отказа от защиты государства? Возможно, минимальное решение – свобода эмиграции. Если человек не разделяет ценностей своей общины, он вправе покинуть её в любой момент. Не надо его задерживать, он не раб государства. Вероятно, и община вправе отторгнуть от себя такого человека, опять же по моральным соображениям. Речь, разумеется, идет лишь о тех государствах, в которых политическая власть действительно представляет интересы общества, избрана им и вправе говорить от его имени.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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