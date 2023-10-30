"Помочь людям после этой катастрофы". Художники – Израилю

29 октября стартовал благотворительный онлайн-аукцион под названием "Художники – Израилю". Все средства от продажи работ пойдут на помощь пострадавшим в результате резни в кибуце Нахаль Оз 7 октября 2023 года.



"Невозможно вернуть погибших, но можно помочь тем, кто выжил, – пишут организаторы в пресс-релизе аукциона. – Люди потеряли свои дома, свое дело. Им нужно строить жизнь заново. Ассоциация INEMEA, чья миссия – диалог творческих комьюнити Израиля и глобальных творческих сообществ, собрала известных художников Израиля, Америки и Европы, участников престижных выставок. Художники согласились передать свои произведения для участия в онлайн-аукционе и тем самым помочь пострадавшим жителям кибуца Нахаль Оз".

На онлайн-аукцион выставлены 100 произведений из Израиля, США и Франции. Всего в нем приняли участие около 60 художников. Вот что рассказала Радио Свобода художница Галина Блейх, одна из организаторов аукциона.

Невозможно вернуть погибших, но можно помочь тем, кто выжил

– INEMEA – некоммерческая ассоциация, недавно созданная для проведения в Израиле международных художественных, культурных и образовательных проектов. Изначально мы были нацелены совсем на другие вещи. Но теперь, когда случилось это несчастье, началась война в Израиле, мы, конечно, первым делом стали думать, чем художники могут помочь жертвам агрессии, какой вклад внести. Мы с Наталией Каменецкой, которая возглавляет нашу организацию, подумали и решили: что может сделать художник в этой ситуации – это, конечно, предоставить свои произведения для благотворительности. Мы обратились к знакомым художникам. И в Израиле, и за его пределами оказалось довольно много тех, кто с огромной готовностью и желанием согласились участвовать в этом аукционе. Это невероятно – буквально за неделю мы собрали сто работ!



Наш аукцион стартует 29 октября в 9 часов утра по израильскому времени и продлится до 6 ноября. Мы попробовали провести большую кампанию по пиару этого события, поскольку есть люди и в Америке, и в Европе, которые хотели бы пожертвовать деньги в пользу пострадавших в Израиле, но не знают, как это сделать. И наш аукцион поможет им это сделать, да еще и с возможностью приобрести художественное произведение.

Сейчас весь Израиль полон энтузиазма, старается придумать разнообразные формы помощи, как правило, очень целевой. Есть фонды, которые собирают средства на бронежилеты солдатам, на пластические операции пострадавшим. Они мобилизуют огромные суммы! Наш вклад, конечно, не сможет стать столь значительным, как у крупных фондов. Поэтому мы решили, что хотим оказать очень точечную помощь, с конкретным адресатом, для которого наша сумма была бы весьма заметна.

Это невероятно – буквально за неделю мы собрали сто работ!

У Изабеллы Шухман – одной из членов нашей ассоциации – подруга жила в кибуце Нахаль Оз: они с дочерью уцелели. Сама Изабелла не раз бывала в этом кибуце, рассказывала, каким замечательным делом занимались там люди: садоводство и земледелие, выращивание редких культур, дающих ароматические масла. Это был процветающий кибуц. Именно 7 октября у них должен был состояться праздник – семидесятилетие кибуца. Туда съехались гости, люди собирались в этот день накрыть столы и праздновать юбилей. К несчастью, мы знаем, чем все это закончилось... Масштабы чудовищности этой агрессии просто невероятные, они не укладываются в нормальное человеческое сознание – это за пределом моего понимания!



Когда мы узнали, что у Изабеллы есть личный контакт с жителями кибуца Нахаль Оз, мы решили, что это замечательный шанс отправить деньги именно этим людям. Мы связались с ними, выяснили номер их счета. Наш проект посвящен помощи тем, кто уцелел после этого страшного погрома.

Кроме того, мы инициировали съемки фильма. На днях наша съемочная бригада ездила в кибуц на севере страны, где уцелевшие люди из Нахаль Оз сейчас находятся во временном лагере (а дальше им нужно будет как-то обустраиваться в жизни). Мы записали рассказы тех, кто чудом спасся: это совершенно эксклюзивные интервью, этих людей еще никто ни о чем не успел расспросить. Один человек вообще находился в шоке, после этого страшного случая он заговорил только к моменту, когда мы приехали туда. Материал сейчас монтируется – это видео будет сопровождать наш аукцион. А потом будет более обстоятельный, длинный фильм с подробными интервью.

Масштабы чудовищности этой агрессии невероятные – это за пределом моего понимания!

Наш аукцион и фильм ориентированы не только на израильскую аудиторию, но и на Европу и Америку. Хорошо было бы достучаться до людей, живущих там, до их сердец, тем более, что мы видим захлестывающие медийное пространство интервью со всякими палестинскими деятелями, очень эмоциональные, в которых они постоянно выставляют себя в роли жертв агрессии. Конечно, хочется возвысить и наш скромный голос, рассказать эти конкретные истории, показать миру всю чудовищность произошедшего в Израиле.



Меня совершенно поразили люди, дававшие интервью (я уже видела отснятый материал). Они говорят с таким чувством собственного достоинства, так спокойно, так по-человечески, даже улыбаются. Они меня потрясли! Как пережить то, о чем они рассказывают?.. Это страшные истории о том, как они сидели взаперти в комнатах-убежищах, а в это время по их домам ходили террористы, все ломали, поджигали, убивали жителей, которые не смогли спрятаться… Конечно, дорогого стоит видеть этих мужественных людей. Я думаю: можно ли зверством сломать человека, заставить его потерять лицо? Если вглядеться в лица израильтян, переживших этот погром, ответ возникает сам собой.

– Кто из художников принимает участие в аукционе?



– В основном это русскоязычные художники, наш ближний круг. Люди очень охотно отдавали свои работы, просто от всей души. Сейчас мы уже закрыли прием работ, но к нам просятся все новые и новые художники. Среди участников есть известные имена, которые на слуху, у которых высокие аукционные цены, но в данном случае мы, с согласия художников, ставим всем одинаковые фиксированные стартовые цены, ведь это особый род аукциона – благотворительный, поэтому здесь мы не выстраиваем иерархию, табель о рангах, а просто показываем все работы на одном дыхании. Любая живопись на холсте стоит у нас 650 долларов, любая графика – 350.

Люди очень охотно отдавали свои работы, просто от всей души

Участвуют такие замечательные художники и художницы, как Михаил Гробман, Саша Окунь, Семен Файбисович, Ян Раухвергер, Надя Адина Роз, Семен Агроскин и многие другие, предоставил свою работу Андрей Макаревич. Наш аукцион может вызвать интерес и у коллекционеров, поскольку по достаточно доступным ценам можно купить работы известных художников. Плюс еще плеяда художников – выходцев из России очень хорошего уровня, которые много лет живут в Израиле. Всех я, к сожалению, не могу здесь перечислить, их много. Художественный уровень аукциона достаточно высок, и это хорошая возможность для коллекционеров не только внести свой вклад в благотворительность, но и приобрести качественные произведения искусства по доступной цене. Но, поскольку наш аукцион длится неделю, то пока он будет работать, эти фиксированные стартовые цены могут очень сильно подпрыгнуть. Мы везде подчеркиваем, что это стартовые цены аукциона, они не отражают обычного уровня цен художника.

У нас блестящая команда, очень много замечательных помощников. Люди работают над аукционом как волонтеры, и это просто потрясающе! Причем это не только художники, но и люди из совершенно разных областей. С одной стороны, это израильские старожилы (я, например, живу в Израиле с 1993 года), а с другой – совсем недавно приехавшие из России молодые люди, хорошие профессионалы в разных областях деятельности. Они на удивление быстро включились в нашу ситуацию, вкладывают в этот проект свои усилия и знания, просто честь им и хвала! Это Евгения Вежлян – поэт, филолог, в нашем проекте – копирайтер и организатор, Никита Серов – режиссер, продюсер, Мария Реут – рекламщик, Анна Смолярова – журналист, художник, Хава Бабад – оператор нашего фильма. Хочется выразить огромную благодарность и нашим друзьям, долгое время живущим в Израиле: Нили Бойм за помощь в работе с платформой онлайн-аукциона и креативные идеи, ее сыну Йоэлю Бойму – программисту, Кате Поташ – за организационную помощь, художникам Лере Барштейн и Лее Зарембо – за неоценимую помощь в координации работы с художниками (а это ой как непросто!), Изабелле Шухман – организатору связи с жителями кибуца, Анне Шухман, Омеру Бен Ицхаку и Борису Поташу – за помощь в съемках фильма.

Это наш первый благотворительный проект, но, думаю, мы на нем не остановимся.



– Кроме Израиля, участвуют ведь еще художники из Европы и США?

У нас блестящая команда, много замечательных помощников

– Да, есть несколько человек из Америки и Франции. В основном из-за границы художников немного. Дело в том, что в этом случае возникает вопрос с пересылкой работ. Поскольку мы берем на себя ответственность перед покупателями прислать им работы в определенные сроки и не берем с покупателя деньги за пересылку (все это входит в стоимость покупки), мы старались сделать так, чтобы пересылка была у нас в руках, в близком доступе. Работы сосредоточены в основном в Израиле, и мы можем в крайнем случае забрать и отослать их сами – это очень важно. Мы договаривались только с теми зарубежными художниками, которые вызвались сами переслать работы, берут это на себя, поскольку логистика получается довольно сложная.

– Из России никого нет?



– Нет. Это нереально. Я не знаю, как там работает почта, как осуществляются переводы денег, доставка и все прочее.



– Ваши работы тоже представлены на аукционе?



– Да, это несколько работ из серии Thinking Spherically (это искусство новых медиа), посвященной "сознанию" деревьев, в частности – 2500-летней оливы, растущей недалеко от моего дома.



Наталия Каменецкая принимает участие в проекте и как художница, и как организатор, председатель ассоциации INEMEA.

– Мы готовили большую выставку в Иерусалиме в этом году, она должна была состояться в конце ноября. У нас было много планов. Мы стали участниками Иерусалимской биеннале, должны были приехать художники из пяти стран, привезти работы. Но началась война, случилось 7 октября, и все эти планы изменились. До сих пор не решено, будет ли этот проект отложен, перенесен на более позднее время. Конечно, все хотели продолжать деятельность, чтобы показать, что нас не победить, что искусство продолжается. Хотя гости, наверное, приехать в этом году уже не смогут.

Участвуют художники, чьи работы покупают по высоким ценам

И тут нам пришло письмо из рассылки, что мы можем зарегистрироваться как организация, которая может помогать, как-то участвовать в ситуации войны. Так возникла идея нашего благотворительного аукциона. Мы собрали активных членов нашей Ассоциации, у нас появилось много других энтузиастов-соратников из числа тех, с которыми мы готовили проект для биеннале. Стали обмениваться идеями, обратились к художникам. Большинство участвующих художников живут в Израиле и в Америке. Есть недавние выходцы из России, а есть художники с мировой известностью, которые сделали себе имя уже в Израиле, такие, как Михаил Гробман, Ян Раухвергер, Саша Окунь и другие. Это люди, чьи работы покупают по высоким ценам, они участвовали в престижных аукционах. Тем не менее, они согласились на этот благотворительный аукцион, от которого мы ничего не оставляем ни себе, ни художникам.



Галя Блейх с неиссякаемой энергией инициирует разные направления в этом проекте, она практически единолично работает над сайтом и платформой этого аукциона. Без нее, да и без каждого сотрудника в этом проекте все это вообще было бы невозможно! Ни я, ни Галина никогда раньше не занимались коммерческой деятельностью, не проводили аукционы (хотя и участвовали). Тем не менее, пришлось нам все это осваивать. Я очень надеюсь, что все работы купят, что эти деньги будут перечислены пострадавшим.

– Как реагировали художники, к которым вы обращались с предложением поучаствовать в аукционе?



– Никто не сказал "нет". Мало того, даже те художники, чьи работы очень дорогие, согласились на наши стартовые цены, сказали: все равно, главное, чтобы купили. Почему-то я не сомневалась, что так будет. Когда поднимается такое зло, такая злая волна, то людям творческим, талантливым, которые всю жизнь занимались актуальным искусством, хочется внести свою лепту в дело победы света. Да, мы не многое можем сделать. Мы не умеем стрелять, воевать, не обладаем медицинскими навыками, чтобы в такие сложные моменты оказываться на переднем крае, но мы можем отдать свой труд, свои работы, попытаться заработать деньги и передать их тем, кому это сейчас действительно необходимо.



Мой папа, мои дедушки, бабушки все были на фронте, воевали с фашистами. Мы знаем, что происходило в прошлом веке – Вторая мировая война, уничтожали евреев. Сейчас я вижу то же самое. Для меня Израиль – это и моя страна, которая должна победить. Конечно, я хочу помогать всеми доступными мне способами. И не хочу допустить, чтобы в мире продолжалось возрождение фашизма, процветание антисемитизма.

Когда поднимается такое зло, людям творческим хочется внести свою лепту в дело победы света

Художник Ян Раухвергер – о своем участии в благотворительном аукционе.



– Я принял в этом участие, потому что хороша всякая возможность помочь людям. Чем больше я смогу помочь своими работами, тем лучше буду себя чувствовать. Я уже 45 лет живу в Яффо, в Израиль приехал еще в 70-е годы и с самого начала почувствовал близость с этой землей. Это был оздоровительный период, важный в моем развитии. Конечно, сейчас есть и разочарования, и определенное недовольство властью, тем, что ничего не могут решить. Есть и некоторая растерянность. Тогда я был уверен, что хочу, чтобы дети и внуки были здесь: ясно, что не в России. Сегодня и здесь уже не очень понятно, как все это будет развиваться и с этим правительством, и с глобальной войной. Что делать дальше – не знаю. Много вопросов. Пока надо помочь людям – это неоспоримо.

– Ваши работы достаточно дорого стоят, а на аукционе цена фиксированная и невысокая – вас это не смущает?



– Нет. Пусть тот, кто купит, получает удовольствие. Я и в пользу Украины продал работу, когда началась война, а покупатель в Америке добавил еще такую же сумму.



– Что вы выставили на аукцион?



– Это одна работа, она называется "Благословение". Я много работаю с историей искусств, и часто это предоставляет возможность общаться с художниками, которых я люблю. В данном случае это разговор с Антонелло Де Мессина – был такой художник в Ренессансе. Это не новая работа, ей лет 20.

Другого известного художника, Семена Файбисовича, тоже не смущают невысокие стартовые цены.



– В ситуации, в которой сейчас оказался Израиль, возникает естественное желание помочь, чем только можно, кому только можно. Поэтому здесь речь не о том, за сколько это продадут, какой имидж это создаст, я просто ухватился за эту возможность поучаствовать в помощи, тем более в такой трагической ситуации, в которой оказался этот кибуц Нахаль Оз.



– Как вы переживаете эту ситуацию войны?

В ситуации, в которой оказался Израиль, возникает естественное желание помочь, чем только можно

– Я волнуюсь только за своих детей и внуков. За себя чего волноваться – я уже свою жизнь прожил. Но, с другой стороны, есть уверенность в том, что ЦАХАЛ справится. В отличие от ситуации в России, где армия была чем-то, от чего тошнит, здесь такое ощущение, что это моя армия, наша армия, она нас защитит. При том, что ситуация очень непростая, может быть, сейчас как никогда. И в этой ситуации тем более необходимо помогать чем только возможно.

– Как давно вы в Израиле?



– Уже почти восемь лет. Здесь я здесь совершенно неожиданно для себя сделал совершенно новый, чисто цифровой проект: когда только переехал, сразу его придумал. С ним у меня здесь как-то не очень пошло в смысле рынка, все выставки и продажи пока были в Москве, даже в Третьяковке есть несколько работ. Собственно, одна работа из этого проекта и будет представлена на благотворительном аукционе: она называется "Трансформатор".

Поэт, литературовед, журналист Евгения Вежлян участвовала в организации благотворительного аукциона "Художники – Израилю".



– У нас проект равноправный: каждый привнес те навыки, которые у него на данный момент были. У новых репатриантов, только приехавших, как оказалось, есть навыки какой-то технической работы, работы со СМИ, пиара – они привнесли это. Это командный проект, который строится совершенно по-другому, чем в российском контексте, такой опыт коллективного действия. И в нем участвуют настоящие единомышленники, люди, объединенные общей целью, в которой не может быть абсолютно никаких сомнений, потому что эта цель – помощь людям, которые пострадали.

И "пострадали" – это мягко сказано, они лишились всего, что у них было, всей своей жизни, некоторые – вообще жизни, но им мы уже не можем помочь, поэтому помогаем тем, кто выжил. Эта общая цель делает второстепенными какие-то личные страсти и художественные амбиции. И опыт такой работы для меня оказался очень важным, каким-то целительным, лишним подтверждением настоящей взаимной поддержки, на которую способны люди в Израиле. В эту поддержку оказались вовлечены и те, кто здесь живет по 30-40 лет, и те, кто приехали в прошлом году. Это на самом деле очень важный и драгоценный опыт, хотя, конечно, и ужасный.

Общая цель делает второстепенными личные страсти и художественные амбиции

Я принимала участие в обсуждении проекта, писала основу пресс-релиза нашего аукциона. Пыталась понять, какую интонацию подобрать, что сказать собственно про кибуц. Я смотрела на эту мирную сельскую жизнь на земле и понимала, как трудно подобрать на русском языке слова про эту жизнь, которые звучали бы правильно, так, чтобы вызвать к ней теплое человеческое сочувствие, чтобы люди поняли, насколько это драгоценно и важно. Мне пришлось переработать, переварить кусок реальности, которого раньше не было внутри меня.



Мы помогаем людям после этой страшной катастрофы 7 октября. Делая это, то ты постоянно думаешь об этом событии, невозможно туда не смотреть, фактически ты оказываешься не непосредственным, но свидетелем этого, вовлеченным. Теперь надо с этим жить. Это минимальная помощь, которую мы организуем всей нашей командой, то немногое, что мы можем сделать, и мы должны это сделать. Если вообще ничего не сделаешь, то жить гораздо сложнее и тяжелее.