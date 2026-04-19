NIYSO: в Чечне силовики похитили шесть местных жителей

Грозный, Чечня
Чеченское оппозиционное движение NIYSO сообщило о похищении в Чечне как минимум шести жителей республики, среди которых есть пожилые люди.

Согласно сообщению, похищены жители поселка Шейха Изнаура (бывшее Пригородное), который входит в состав города Грозный. Причины и обстоятельства произошедшего, как заявили активисты, им пока неизвестны.

"Каждый день похищаются мужчины, женщины, дети и без каких-либо объяснений держатся в подвалах, подвергаясь пыткам. ФСБ молчаливо наблюдает за процессом и дирижирует его", – заявили в NIYSO.

Активисты регулярно сообщают о нарушениях прав человека в Чечне, местные власти эти сведения не комментируют. Прошлой осенью Верховный суд региона объявил NIYSO "экстремистской организацией".

  • Только за прошлый год, по данным чеченских активистов, силовики похитили в республике сотни жителей. Как минимум несколько человек погибли от пыток, многие другие – оказались на войне против Украины.
