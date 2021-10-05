Нижегородская прокуратура требует запретить "Мужское государство"

Нижегородская областная прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство". Иск поступил в суд 1 октября, как следует из карточки на сайте суда. Её обнаружила "Медиазона" (включена в реестр СМИ-"иноагентов"). Дата заседания пока не назначена.

В качестве ответчиков в карточке дела указаны основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, который находится за границей, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Иск подал и.о. прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко. На каких именно основаниях он требует запретить "Мужское государство" - пока не известно.

Поздняков в своём телеграм-канале написал, что скоро будет суд по признанию Мужского Государства экстремистским сообществом, и заявил, что уже год "не руководит этим брендом".

"Мужское государство" - название пабликов в соцсетях, основанных Поздняковым. Их активисты выступают против идей феминизма и толерантности, нередко прибегая к угрозам насилием и травле женщин и представителей ЛГБТ. Поздняков в 2018 году был осужден в России на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор. В последние недели они устраивали атаки в Сети в частности на рестораны "Ёбидоёби" и "Тануки" - за рекламу с участием темнокожих. Сторонники "Мужского государства", помимо негативных комментариев в Сети, в частности, делали онлайн-заказы и отказывались от их оплаты, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате "Ёбидоёби" удалила фото, которое не понравилось Позднякову, и извинилась, а "Тануки" отказалась извиняться и удалять свой контент.