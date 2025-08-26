Мосгорсуд признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам колонии строго режима программиста из Нижнего Новгорода Сергея Ирина. Поводом для уголовного преследование стало его пожертвование фонду, помогающему украинской армии.

Первые три года срока Ирин проведёт в тюрьме, передаёт корреспондент "Медиазоны" из зала суда. Программиста оштрафовали на две годовые зарплаты, это 5 миллионов рублей. Во время оглашения приговора Ирин показал собравшимся плакат с оскорблением в адрес президента России.

В феврале 2022 года Ирин пожертвовал 500 долларов украинскому фонду "Вернись живым", собирающему деньги для военных. Тогда же его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге против российского вторжения в Украину на Манежной площади у Кремля, рассказывает ТАСС.

Он уехал из страны, но в апреле 2024 года приехал домой. Там его задержали, а потом арестовали и перевели в Москву. Во время допросов его пытали, рассказывал он. Он не отрицает перевод в помощь ВСУ, объясняя это желанием помочь Украине.