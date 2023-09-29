Нью-Йорк затопило из-за ливня, объявлена чрезвычайная ситуация

В Нью-Йорке из-за проливных дождей возникло наводнение. Улицы затоплены, не работает транспорт. По словам метеорологов, в пятницу за несколько часов выпала месячная норма осадков. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации.

Затоплены многие улицы и подвалы домов. Перестали работать трамваи и несколько линий метро. Автомобильное движение почти парализовано, машины передвигаются по бампер в воде. Задерживается вылет многих рейсов из аэропортов города.

Городские власти признали ситуацию опасной и призвали жителей не выходить из домов.

Угроза наводнения затрагивает не только Нью-Йорк, но и близлежащие районы. Под угрозой в общей сложности около 25 миллионов человек.

О пострадавших не сообщается. Спасатели помогают людям выбраться из подвальных этажей и автомобилей.