NK Pro: В боях против ВСУ погибли не менее 2200 солдат из КНДР

В сражениях против ВСУ в Курской области погибли не менее 2288 граждан Северной Кореи, пишет издание NK Pro, специализирующееся на новостях из КНДР. Столько имен журналисты насчитали на новых мемориальных колоннах в честь погибших в Пхеньяне.

Мемориальный комплекс и Музей боевых достижений в "зарубежных военных операциях" были открыты в столице КНДР 26 апреля. С российской стороны в церемонии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. Тогда же на территории комплекса прошло траурное погребение останков погибших солдат.

О том, что КНДР отправила своих военных в Россию, стало известно в октябре 2024 года. РФ подтвердила это в апреле 2025 года. "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что около шести тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения.

В июне 2025 года секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Ким Чен Ын принял решение направить в Россию одну тысячу сапёров для разминирования Курской области и пять тысяч строителей для восстановления разрушенных объектов. В декабре того же года сапёры вернулись в республику.

В феврале 2026 года в Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей "героев-бойцов зарубежной военной операции". Агентство ТАСС передавало, что улицу Новых Звёзд построили в память об участниках боевых действий в Курской области.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР был подписан возглавляющим Россию Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне. Он включает в том числе пункт о военной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Именно после подписания этого договора северокорейские военные были отправлены на фронт в Курскую область, несколько районов которой тогда были захвачены украинскими военными.

