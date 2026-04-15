"Но вслух сказать нельзя". Отношение ливанцев к Хезболле

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 апреля

01:00 Удары России по Украине. Владимир Зеленский о критическом положении с ракетами для комплексов ПВО «Пэтриот»

02:34 МИД Китая протестует против морской блокады Ирана Соединенными Штатами

04:01 Первые за десятилетия переговоры между Израилем и Ливаном состоялись в Вашингтоне при посредничестве США

07:33 Что собой представляет группировка Хезболла

14:27 Эксперты Гринпис бьют тревогу по поводу состояния защитных сооружений на Чернобыльской АЭС

16:37 Обращение Виктории Бони к Владимиру Путину и рост пошлин на товары «недружественных стран», ввозимые в Россию через ЕАЭС

21:30 Роману Балаяну – 85

Удары России по Украине. Владимир Зеленский о критическом положении с ракетами для комплексов ПВО «Пэтриот»

«Да, да. Я упала, вот тут вся в ранах ползла по стеклу. Упала, не могла подняться, пока не пришли родственники. Деточка, я ж не могу спуститься, дай руку. Мне сегодня соседка звонит, говорит: “Ехали — квартиры у тебя уже нет. Повылетали балконные двери, рамы, всё повылетало. Ну что-то творится”.

Эти два свидетельства, записанные фронтовым корреспондентом проекта «Донбасс Реалии» Сергеем Горбатенко в осаждённом Славянске после бомбардировки города российской авиацией, — квинтэссенция того, что происходит в Украине, которую ежедневно атакуют сотни российских ударных беспилотников в самых разных регионах. Ежедневно гибнут мирные жители, в том числе дети.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на то что в ходе визитов в последние дни в Германию и Норвегию ему удалось заключить новые соглашения о военной и экономической поддержке Украины, в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что положение с ракетами для переданных ВСУ американских комплексов ПВО Patriot хуже уже быть не может. Зеленский посетовал, что война в Персидском заливе отвлекает внимание США от ситуации в Украине, а также сказал, что европейцам трудно найти место в переговорах об окончании боевых действий, поскольку Вашингтон не проявляет заинтересованности в этом.

МИД Китая протестует против морской блокады Ирана Соединенными Штатами

Между тем, как сообщает газета Wall Street Journal, с начала морской блокады иранских портов, о которой США объявили в воскресенье, военно-морские силы Соединённых Штатов перехватили по меньшей мере восемь нефтяных танкеров, которые пытались зайти в иранские порты или выйти из них. Американские военные связывались с экипажами по радио и приказывали им разворачиваться и уходить. Суда, среди которых упоминается принадлежащий китайской компании танкер Rich Star, подчинились, и сила не применялась.

МИД Китая, крупнейшего импортёра иранской нефти, осудил морскую блокаду Ирана. Представитель ведомства заявил, что во время действия временного прекращения огня США нарастили военное присутствие и прибегли к блокаде, которая усиливает конфронтацию, угрожает хрупкому перемирию и мешает безопасному проходу судов через Ормузский пролив. Китай считает, что только полное прекращение огня может снизить напряжённость.

Первые за десятилетия переговоры между Израилем и Ливаном состоялись в Вашингтоне при посредничестве США

В Вашингтоне при посредничестве США прошли первые за несколько десятилетий прямые переговоры Израиля и Ливана. Их включение в американо-иранское соглашение о временном прекращении огня поддерживают Иран, Великобритания и Франция. Переговоры прошли на уровне послов Израиля и Ливана в США.

Израильская армия проводит на юге Ливана военную операцию против проиранской группировки «Хезболла», поддержавшей Иран и регулярно обстреливающей северные районы Израиля. Израиль наносит удары по связанным с «Хезболлой» объектам, в том числе в Бейруте. Ливанское правительство заявляет о нарушении суверенитета и указывает на гибель мирных жителей и более миллиона беженцев.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что начинается долгий процесс, цель которого — положить конец десятилетиям влияния «Хезболлы» в регионе и создать условия, при которых народ Ливана сможет жить безопасно, а Израиль не будет опасаться ракетных обстрелов.

После переговоров посол Израиля в Вашингтоне Ихиэль Лейтер заявил, что состоялся «прекрасный обмен мнениями» и что обе страны находятся по одну сторону в противостоянии с поддерживаемой Ираном «Хезболлой».

Эксперты Гринпис бьют тревогу по поводу состояния защитных сооружений на Чернобыльской АЭС

Эксперты Greenpeace предупреждают: саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции может обрушиться. Отчёт опубликован накануне сороковой годовщины катастрофы 26 апреля 1986 года. По данным организации, старый саркофаг необходимо демонтировать как можно скорее, но пока это невозможно из-за повреждений нового защитного конфайнмента. Его восстановление оценивается в сотни миллионов долларов.

Обращение Виктории Бони к Владимиру Путину и рост пошлин на товары «недружественных стран», ввозимые в Россию через ЕАЭС

В России обсуждают видеобращение модели и блогера Виктории Бони к Владимиру Путину. В нём она заявила, что общество боится президента, а окружение скрывает от него реальное положение дел в стране, при этом подчеркнув поддержку российского лидера.

Издание Forbes сообщает, что российские таможенные органы начали начислять повышенные пошлины на товары из стран Евразийского экономического союза, произведённые в «недружественных» государствах. Ставки повышены с 6,5% до 15–50% и будут действовать до конца 2027 года. Это приведёт к росту цен и сокращению ассортимента, особенно одежды, косметики и непродовольственных товаров.

Роману Балаяну – 85

И напоследок — приятная новость. Сегодня исполнилось 85 лет советскому и украинскому кинорежиссёру Роману Балаяну, автору фильмов «Полёты во сне и наяву», «Поцелуй на вылет», «Храни меня мой талисман», «Дама с попугаем» и «Райские птицы».