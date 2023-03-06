"Нобелевка иммунитета не дает". Преследования нобелевских лауреатов

Против нескольких сотрудников общества "Мемориал", возможно, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма;

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов – о приговоре белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому;

Евгений Пригожин продолжает ссориться с министерством обороны России и подчеркивать роль "ЧВК Вагнера" в боях за Бахмут;

Михаил Ходорковский - о призывах снять санкции с некоторых российских миллиардеров;

Что представляет собой молодежное движение "Рёдан" в Украине;

В Испании вступило в силу новое законодательство, касающееся права на аборты и смену пола.

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