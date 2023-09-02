Нобелевский комитет поддержал Муратова, объявленного "иноагентом"

Норвежский Нобелевский комитет, который принимает решения о присуждении Нобелевской премии мира, осудил решение российских властей включить нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в ресстр так называемых иностранных агентов.

В заявлении главы комитета Берит Рейсс-Андерсен, которое цитирует агентство France Press, говорится, что Муратов в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за свои усилия по защите свободы слова и информации и за независимую журналистскую деятельность. "Печально, что российские власти теперь пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы" - говорится в заявлении. Нобелевский комитет заверяет, что продолжает поддерживать "важную работу", которую осуществляют Муратов и возглавляемая им "Новая газета", которую власти России лишили лицензии СМИ.

Муратов был включён Министерством юстиции в реестр "иностранных агентов" 1 сентября. В обосновании этого решения говорилось, что он "использовал иностранные площадки" для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике и "участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов".

Муратов публично выступает против российского вторжения в Украину. Он остаётся в России. На днях британский Четвёртый канал показал документальный фильм о его деятельности после февраля 2022 года.

Сам Муратов прокомментировал решение Минюста так: "Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал".

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира". Вместе с ним лауреатом стала филиппинская журналистка Мария Ресса.

В субботу стало известно, что Нобелевский фонд не будет в этом году приглашать на торжественный банкет в Стокгольме по случаю вручения премий послов России, Ирана и Беларуси. В пятницу фонд объявил о намерении их пригласить, но это решение столкнулось с критикой в Швеции и за её пределами.