Нобелевский комитет 4 октября назвал лауреатов Нобелевской премии по физике за 2022 год. Им стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Они отмечены за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике.

Учёные смогли провести новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены. (Подробнее об этом можно прочитать здесь).

Согласно квантовой механике, частицы могут существовать в нескольких местах и состояниях одновременно. Они не приобретут формальных свойств до тех пор, пока их не будут наблюдать или не измерят.

Лауреаты 2022 года провели эксперименты, которые помогли прояснить фундаментальные утверждения о квантовой запутанности. Более подробно об этом пишет научное издание N+1.