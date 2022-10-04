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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантовой запутанности

Ален Аспе

Нобелевский комитет 4 октября назвал лауреатов Нобелевской премии по физике за 2022 год. Им стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Они отмечены за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике.

Учёные смогли провести новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены. (Подробнее об этом можно прочитать здесь).

Согласно квантовой механике, частицы могут существовать в нескольких местах и состояниях одновременно. Они не приобретут формальных свойств до тех пор, пока их не будут наблюдать или не измерят.

Лауреаты 2022 года провели эксперименты, которые помогли прояснить фундаментальные утверждения о квантовой запутанности. Более подробно об этом пишет научное издание N+1.

  • В традиционном списке аналитиков-наукометристов из Clarivate, который компания каждый год публикует незадолго до объявления лауреатов, никого из нобелевских лауреатов по физике не было, отмечает N+1.
  • Нобелевская неделя традиционно проходит в Стокгольме в начале октября. Премия по физике — вторая из присуждаемых. В первый день премию в области медицины или физиологии получил 67-летний шведский генетик Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

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