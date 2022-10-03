Специалист по эволюционной генетике, шведский биолог Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2022 году. Об этом сообщил 3 октября Нобелевский комитет.

Премию присудили за "за открытия, связанные с геномами вымерших

гоминидов и с эволюцией человека," — говорится в пресс-релизе организаторов.

Шведский ученый первым секвенировал (частично расшифровал) геном неандертальца и стал первооткрывателем одного из предков современных людей — Денисовского человека, говорится в сообщении комитета. ДНК предков человека можно сравнивать с современными, что позволяет многое узнать об эволюции вида и его расселении по планете.

Кроме того, учёный развил методы выделения, очистки и анализа древних ДНК. Работы Паабо дали основу для нового направления в науке, палеогеномики, говорится в сообщении.

В 2017 году в эфире Радио Свобода заместитель директора Инстуита проблем передачи инфомации РАН, биоинформатик Михаил Гельфанд объяснял, как работа над расшифровкой генома помогает лучше узнать человечество:

"Наше представление о происхождении человека очень сильно поменялось. В каждом из нас 2% неандертальца, а еще были денисовцы, про которых вообще никто не подозревал. На самом деле в Евразии 40 тысяч лет назад было три независимых ветки человечества, они скрещивались во всех сочетаниях, и остатки этих скрещиваний мы видим в геноме. По-моему, это очень здорово. Это очень сильно перекашивает мою картину мира," — сказал он.