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Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Один человек погиб

Беспилотник "Шахед" в небе над Киевом (архивное фото)

Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками "Шахед", сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.

В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область один человек погиб, четверо местных жителей ранены. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Повреждены несколько зданий, продолжается тушение пожаров.

В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.

Украинское оперативное командование "Север" заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.

К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.

  • Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе "Шахед" при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
  • В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.

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