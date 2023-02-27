Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Один человек погиб

Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками "Шахед", сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.
В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область один человек погиб, четверо местных жителей ранены. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Повреждены несколько зданий, продолжается тушение пожаров.
В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.
Украинское оперативное командование "Север" заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.
К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе "Шахед" при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.
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