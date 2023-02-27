Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Один человек погиб

Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками "Шахед", сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.

В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область один человек погиб, четверо местных жителей ранены. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Повреждены несколько зданий, продолжается тушение пожаров.

В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.

Украинское оперативное командование "Север" заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.

К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.