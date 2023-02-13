The Guardian: Иран тайно передал России 18 дальних беспилотников

В ноябре Иран тайно поставил России как минимум 18 вооружённых беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские источники, знакомые с продажей беспилотников, их возможностями и особенностями производства.

По словам собеседников газеты, Россия получила шесть дронов "Мохаджер-6" с дальностью полёта около 200 км и двумя ракетами под каждым крылом, а также двенадцать дронов "Шахед-191" и "Шахед-129" с модифицированным немецким двигателем – они могут сбрасывать бомбы и возвращаться на базу. Большая часть беспилотников была тайно погружена на российский катер в Каспийском море, остальные – отправлены государственной иранской авиакомпанией, уточняют источники.

Также, по рассказу собеседников газеты, Иран направил в Москву 54 технических специалиста: по три на каждый беспилотник – чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Сообщается, что последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября.

Источники отмечают, что дроны были отправлены после ноябрьского визита российской делегации из десяти человек – "через несколько дней после того, как глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан впервые признал поставки иранских беспилотников России". Что это были за гости, The Guardian не уточняет.

Однако известно, что через четыре дня после признания Абдоллахиана Тегеран посетила делегация России во главе с секретарём её Совета безопасности Николаем Патрушевым. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Патрушев обсуждал "различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", пишет "Коммерсантъ".