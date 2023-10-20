Сможет ли украинская армия развить наступление на левом берегу Днепра;

Из-за закрытия КПП на латвийско-российской границе граждане Украины смогут въехать в Россию только через Шереметьево;

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь и Израилю, и Украине;

Рабочая группа Государственной думы не исключает признания утратившим силу закона о компенсации замороженных советских вкладов в Сбербанке;

"Новые люди" хотят смены "оскорбительных" топонимов.

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