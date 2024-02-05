Ночной кошмар Трампа? Может ли Тейлор Свифт помочь Байдену

Не менее 28 человек, по данным российских источников, погибли 3 февраля при обстреле оккупированного Лисичанска. В Херсоне при ударе по центру города сегодня погибли 4 человека;

Бои за город Авдеевка в Донбассе;

Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI Uno рассказал о возможности серьезных кадровых изменений в военном и политическом руководстве Украины;

Центральная избирательная комиссия РФ забраковала более 15 процентов подписей, собранных в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России;

Анастасия Ершова отбыла пятисуточный арест по обвинению в демонстрации экстремистской символики за ношение сережек в цветах радуги;

Иностранные инвесторы "Яндекса" продали с 50-процентной скидкой свою долю в российском подразделении компании;

Может ли певица Тейлор Свифт повлиять на президентскую предвыборную кампанию в США?