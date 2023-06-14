Ночные ракетные обстрелы Одессы: трое погибших, 13 раненых

В ночь на среду в результате ракетного удара по Одессе погибли три человека, 13 пострадали. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

По данным украинских военных, удары были нанесены четырьмя российскими крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря. Две из них были сбиты, говорится в сообщении.

Одна из ракет попала в складское помещение, возник пожар. Три сотрудника склада погибли, семь получили ранения. Под завалами могут оставаться люди.

В результате атаки также повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, кафе и магазины в центре города. Шесть человек ранены.

В ночь на вторник российские военные нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. По последним данным, погибли 12 человек, 36 ранены. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Погибли пятеро его жителей. После ракетного удара возник пожар, который распространился на площади 700 квадратных метров. Дом серьёзно пострадал.

В Кривом Роге 14 июня объявлен траурным днём.