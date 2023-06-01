Noize MC оштрафовали за отсутствие маркировки "иностранного агента"

Суд в Москве оштрафовал российского музыканта Noize MC (Ивана Алексеева) на 30 тысяч рублей по административной статье об отсутствии маркировки "иноагента". Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для штрафа стало то, что на двух постах от 1 и 5 февраля этого года в сообществе Noize MC в социальной сети "ВКонтакте" отсутствовала плашка, сообщающая о статусе "иностранного агента". Адвокат музыканта настаивал на том, что публикациями в сообществе занимается не сам Noize MC, а десять администраторов. Менеджер исполнителя Елизавета Коровина заявила, что посты без маркировки разместила она. Представитель Роскомнадзора настаивал на том, что создателем публикаций следуют считать Noize MC, так как сообщество ведется от его лица.

Минюст включил в реестр физических лиц-"иноагентов" музыканта Noize MC в ноябре прошлого года. Ведомство вменяет ему "осуществление политической деятельности" и получение финансирования из Украины.

Суд в Москве также оштрафовал в четверг из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" журналиста Александра Плющева. Поводом для этого стал ролик, размещённый на его ютуб-канале в феврале этого года.