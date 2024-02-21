Номер "Собеседника" с Навальным на обложке изъяли из продажи

В Москве изъяли из продажи номер газеты "Собеседник" с материалом о жизни Алексея Навального и его портретом на первой полосе.

Как рассказала журналистка издания Елена Мильчановская, газета потеряла около 300 тысяч рублей, что для редакции, по её словам, "огромные деньги".

"Почему изъяли номер, мы не знаем: никаких законов мы не нарушали", – добавила Мильчановская, подчеркнув при этом, что "всё это очень серьёзно" и "немного страшно" для сотрудников редакции.

Накануне российская еженедельная газета "Собеседник" поместила на первую полосу свежего номера портрет Алексея Навального. Фотография погибшего политика сопровождалась подписью: "…но надежда есть!"

Внутри газеты Навальному был посвящён весь первый разворот. В материале рассказывалось о его биографии, самых громких расследованиях и уличных акциях. Также приводились комментарии, которые дали после смерти Навального один из основателей "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе и музыкант Андрей Макаревич.