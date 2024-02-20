Газета "Собеседник" поместила на первую полосу портрет Навального

Российская еженедельная газета "Собеседник" поместила на первую полосу свежего номера портрет Алексея Навального. Фотография погибшего политика сопровождается подписью: "…но надежда есть!"

Внутри газеты Навальному посвящён весь первый разворот. В материале рассказывается о его биографии, самых громких расследованиях и уличных акциях. Также приводятся комментарии, которые дали после смерти Навального один из основателей "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе и музыкант Андрей Макаревич.

В то же время газета московской мэрии "Вечерняя Москва" опубликовала на одной из своих полос перефразированный известный анекдот советских времён, посвятив его, вероятно, гибели Алексея Навального. "Дядя Вова, а Лёха выйдет? – Нет, он умер. – А сбросьте мячик", – напечатано в газете, скриншот полосы которой опубликовал телеграм-канал Sota.