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Газета "Собеседник" поместила на первую полосу портрет Навального

Российская еженедельная газета "Собеседник" поместила на первую полосу свежего номера портрет Алексея Навального. Фотография погибшего политика сопровождается подписью: "…но надежда есть!"

Внутри газеты Навальному посвящён весь первый разворот. В материале рассказывается о его биографии, самых громких расследованиях и уличных акциях. Также приводятся комментарии, которые дали после смерти Навального один из основателей "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе и музыкант Андрей Макаревич.

В то же время газета московской мэрии "Вечерняя Москва" опубликовала на одной из своих полос перефразированный известный анекдот советских времён, посвятив его, вероятно, гибели Алексея Навального. "Дядя Вова, а Лёха выйдет? – Нет, он умер. – А сбросьте мячик", – напечатано в газете, скриншот полосы которой опубликовал телеграм-канал Sota.

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