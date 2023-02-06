Норвегия объявила пятилетний план помощи Украине на 7 млрд долларов

Правительство Норвегии разработало пятилетний план помощи Украине объёмом в 75 миллионов крон - это более семи миллиардов долларов. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, каждый год Украина будет получать транш в 15 миллиардов крон. В 2023 году половина этой суммы пойдёт на покрытие военных нужд, вторая половина - на гуманитарную помощь.

Стёре заявил агентству Reuters, что это крупнейшая в истории Норвегии программа помощи другой стране. Он также сказал, что финансирование будет распределяться соответственно приоритетам, обозначенным украинским правительством, но не обязательно переводиться именно государственным инстанциям, чтобы избежать угрозы коррупции. Так, транши на гуманитарные нужды могут поступать напрямую организациям, работающим в этой области.

План предстоит утвердить парламенту Норвегии в ближайшие недели. Главная оппозиционная партия в парламенте - Консервативная, - уже заявила, что поддержит проект.