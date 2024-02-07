Норвегия отказала в убежище бывшему наёмнику ЧВК "Вагнер"

Норвегия отказала в убежище россиянину Андрею Медведеву, который утверждает, что воевал в 2022 году в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает газета Dagbladet со ссылкой на его адвоката. Тем не менее Медведеву позволят временно проживать в Норвегии из-за "угрозы безопасности", связанной с его отправкой обратно в Россию.

В Норвегии статус беженца предоставляется тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другое наказание по возвращении на родину. На статус беженца также могут рассчитывать военнослужащие регулярной армии, которые не несут ответственности за участие в боевых действиях. ЧВК "Вагнер", по словам адвоката, формально не относилась к российским вооружённым силам. В связи с этим норвежские власти полагают, что Медведев не имеет права на защиту в качестве беженца. Адвокат собирается обжаловать отказ.

Андрей Медведев бежал из России в Норвегию в январе 2023 года при не до конца выясненных обстоятельствах после того, как провёл некоторое время на войне в Украине в рядах ЧВК "Вагнер". Медведев утверждает, что не причастен к военным преступлениям, но был их свидетелем. Россиянин говорит, что видел убийства военнопленных и гражданских лиц бойцами ЧВК "Вагнер" и, что готов дать показания против ныне покойного главы ЧВК Евгения Пригожина, обвиняя его в пытках и убийствах. Какое-то время Медведев провёл в лагере для беженцев, затем был отпущен под надзор полиции. Сначала он заявлял, что опасается экстрадиции в Россию, потом - в Украину.

В России Медведев, как писала The New York Times, провёл четыре года в тюрьме за грабежи и драки. Россиянина дважды задерживали в Норвегии за потасовки в барах. Один раз его задержали в Швеции за нелегальный въезд в страну. В разговоре с The New York Times Медведев сообщил, что в Осло у него были стычки с украинцами.

По данным издания, Генпрокуратура Украины просила у Норвегии помощь в организации допроса Медведева, но россиянин встречаться со следователями отказался.

В сентябре бывший наёмник ЧВК "Вагнер" был задержан норвежской полицией недалеко от границы с Россией, которую он пытался перейти. Медведев объяснил своё решение тем, что опасается выдачи в Украину и считает, что вернуться в Россию для него будет безопаснее.