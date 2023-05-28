NYT: Норвегия затягивает с решением об убежище для бывшего вагнеровца

Запросивший в Норвегии убежище бывший наёмник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев уже четыре месяца ожидает решения миграционных властей. Они затягивают рассмотрения из-за юридических сложностей, а также опасений реакции со стороны Европы и Украины. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, на фоне разбирательства с Медведевым Норвегия также приостановила рассмотрение дел о предоставлении убежища, поданных россиянами, бежавшими от призыва в армию.

По норвежскому законодательству, отказ от участия в войне даёт право на убежище. Это право не распространяется на военных преступников. Медведев утверждает, что не причастен к военным преступлениям, но был их свидетелем. Россиянин говорит, что видел убийства военнопленных и гражданских лиц бойцами ЧВК "Вагнер".

В России Медведев, как пишет издание, провёл четыре года в тюрьме за грабежи и драки. Россиянина дважды задерживали в Норвегии за потасовки в барах. Один раз его задержали в Швеции за нелегальный въезд в страну. В разговоре с The New York Times Медведев сообщил, что в Осло у него были стычки с украинцами.

Газета пишет, что Генпрокуратура Украины просила у Норвегии помощь в организации допроса Медведева, но россиянин встречаться со следователями отказался.

В феврале норвежские СМИ писали, что Киев рассматривает возможность запроса экстрадиции россиянина. Такой запрос поставил бы Осло перед выбором – поддержать союзника или соблюдать основной принцип своего закона о предоставлении убежища.

О побеге бывшего наёмника в Норвегию в январе сообщил правозащитный проект "Гулагу.нет". Утверждалось, что россиянин, воевавший против Украины в составе ЧВК, перебежал на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

В мае стало известно, что Медведев сообщил о желании вернуться в Россию. В видео, которое он разместил в ютубе, Медведев рассказал, что обратился за помощью в российское посольство в Осло. Позднее видео было удалено. От комментариев россиянин отказался, пишет The New York Times.

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